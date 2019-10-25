選舉主任換人 黃之鋒批為DQ 南區馬周佩芬「因病休假」 油尖旺專員兼任

候選人簡介會昨晚則因混亂而腰斬（見另稿）。

政府發言人昨晚回應稱，馬太仍是南區民政事務專員，但由於她身體不適，短時間內未能履行專員職務，當局決定暫時委任蔡亮兼任南區民政事務專員一職，「署任安排的長短，則視乎馬太的康復進度」。發言人稱蔡亮是資深政務官，具豐富處理地區事務經驗，認為她是最適合臨時兼任南區民政專員的人選。據了解，馬太本周二起已沒上班。

同區陳家珮：整區無了期等不合理

按慣例，區選參選人最遲會在簡介會前收到提名是否有效通知，以便在簡介會上抽籤決定候選人在選票上的排列次序。黃之鋒報名20日後仍未獲確認提名，選管會稱海怡西選區「尚有一份提名表格處理中」，稍後才會為該選區抽籤。同區參選的新民黨陳家珮對黃未能確定能否參選感無奈，形容黃提名期首天已報名，不論對方能否入閘都應盡快有決定，認為要整區「無了期地等待」並不合理，現時距投票日（11月24日）僅餘一個月，選舉主任應給予時限作決定，否則整個選區都受害。同區另一參選人是被視為黃之鋒「Plan B 」的民主派林浩波。

黃之鋒報名後兩度接獲馬太的提問，查詢其政治立場和對民族自決的看法。他說，回覆選舉主任的提問至今一星期，對方「已讀不回」，亦無第三輪追問，相信自己已符合資格成為候選人；重申其政治主張符合一國兩制，從沒主張「港獨」，認為若仍然被DQ，證明由始至終政府只想審查篩選、拒絕公平選舉。

選管會：有一份提名表處理中

黃：換人做法前所未見

黃之鋒昨早到南區民政事務處要求與馬太會面，被告知馬太不在民政處。選管會昨午發稿宣布，馬太因病休假，職位即日起由蔡亮兼任，直至另行通知，蔡同時成為有關選區的選舉主任。黃之鋒形容選管會撤換選舉主任做法不尋常、前所未見，反映政府想取消參選人資格前，先更換選舉主任，質疑撤換選舉主任是為執行政治任務，違反政治中立，相信今次換選舉主任，反映中央已落「硬任務，千方百計也必須要DQ黃之鋒」。

區諾軒：他區借調不符程序

民主派立法會議員、南區區議員區諾軒稱，若民政專員告假，一般應由助理民政專員署任，而非由其他區借調，質疑現時做法不符程序。區形容事件極不尋常，質疑若此舉是為拒絕黃參選，等同不信任當區選舉主任的自主性。

葉劉：絕對歡迎黃陳公平比併

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀說，選舉主任決定參選人資格的難度應已下降，因已有選舉呈請裁決，但每個決定都會面對司法覆核，故料不只選舉主任決定，亦需諮詢律政司。她相信無論誰做選舉主任都是按本子辦事，但事件或惹起部分選民反感，強調絕對歡迎黃之鋒與陳家珮公平比併。

明報記者

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