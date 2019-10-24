禁查選民資料覆核 區選後審 法官：目前裁決 選舉公正將受質疑

申請人為警察隊員佐級協會，答辯人為選舉管理委員會、總選舉事務主任，以及選舉登記主任。申請方昨申請將一名與協會有關聯、匿名為「AA」的申請人加入本案中。

官：短期內聆訊 或礙相關人士參與

法官周家明表示，本案不止影響警員，更將對傳媒和公眾構成影響，舉例稱如香港記者協會等機構或人士有興趣加入訴訟，本案在短期內聆訊，或將導致相關人士未能參與。周官又稱，本案所涉議題屬隱私權而非「起底」，上訴庭判辭亦顯示，目前沒證據證明警員近期的「起底」資料是由選民登記冊而來，又指出上訴庭已頒下臨時禁制令，質疑正式聆訊的緊急性有多高。

申請方回應稱，目前未有其他人表明欲加入訴訟，形容本案關乎選舉公平，認為法庭應盡快舉行聆訊。答辯方則指出，需時提供更多證據，例如證明公眾獲准查閱選民登記冊的做法，有助促進選舉透明度，又形容即使法庭能在今屆區議會選舉前頒下判辭，相關法律程序亦不會就此結束。

周官最終表示，本案涉及公眾利益及選舉公正性，惟目前法庭裁決如何，選舉公正性亦將受質疑，加上未來或出現其他有利害關係的一方，答辯方亦需時呈交證據，最終將案件排期於12月16日合併聆訊。

記協主席楊健興表示，仍需諮詢法律意見，目前未決定會否申請加入訴訟。

有律師指出，申請人在申請司法覆核階段，除了答辯人外，應同時知會將直接受該覆核影響的單位，令該單位成為有利害關係的一方。除此之外，有興趣加入該案件的單位亦可透過發出傳票，向法庭申請加入訴訟，相關行動亦應在原審階段作出。

【案件編號：HCAL3042/19】

（反修例風暴）