彭博指警用軟件識別人臉3年 警無否認：用時會守法

一名不願公開身分的人向彭博社透露，警方使用澳洲科技公司iOmniscient的人工智能技術至少3年，該公司曾派工程師協助多名警員學習使用技術。軟件可自動掃描影片（包括閉路電視）拍攝到的人臉，並與警方資料庫配對以尋找疑犯。該人指有警員於6月反修例運動後曾查問iOmniscient人員如何以行車記錄儀自動辨別車牌。

iOmniscient拒評論警方有否使用其人臉識別技術，稱技術有能力保障個人私隱，而基於香港私隱安全考慮及鏡頭數量較少，香港業務只佔該公司總業務很小部分。根據iOmniscient網站，該公司技術可用作人臉辨識，可協助在人群或機場找出疑犯、尋找失蹤兒童、辨識司機與車牌等。

莫乃光促向法庭交代使用理由

港大工程學院助理院長霍偉棟表示，執法部門可透過對比疑犯數據庫與現場照片，確認身分；若無疑犯照片，也有技術協助分析疑犯年齡、性別、特徵等，收窄搜尋範圍。他說若疑犯蒙面，如僅露出雙眼，會影響技術準繩度。

資訊科技界立法會議員莫乃光擔憂執法部門使用人臉識別技術，會「無差別」監察公眾及收集數據，引發侵犯私隱的問題。他認為若警察使用此技術調查案件，需交代理由供法庭審視，避免濫用。他要求警方交代技術的用途、使用範圍、規範等，包括過程是對比照片抑或身分證等資料，以及有否將紀錄給予其他部門。

林卓廷：以此查7．21 可拉更多人

民主黨立法會議員林卓廷稱元朗7．21事件白衣人犯案片段清晰，拍攝到不少疑犯模樣，若警方一直有用此技術查案，「一早應該拉到更多人」，質疑警方「無心查7．21」。他認為若警方「正經地」用此技術查案是無可厚非，但若用作其他用途如政治逼害，則不合理。

（反修例風暴）