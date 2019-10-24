控集結非藏毒販毒 大律師質疑裸搜無必要

大律師陸偉雄表示，警方搜身設不同級別，形容全裸搜身一般適用於藏毒、販毒等嚴重罪行，以檢查疑犯有否藏有更多毒品，或其他攻擊性武器，今次稱遭全裸搜身的女被告被控非法集結罪，除非警方有強力證據證明3人「收埋啲特別嘢」，否則警方不應進行如此高規格的搜身程序。

至於被告一方另在庭上投訴，上月13日已去信警方，查詢索取相關閉路電視片段及警員值勤紀錄，代表警方的律政司至今未有正面回應。陸偉雄認為，律政司有時查詢相關部門，以掌握更多資訊，但亦不應無限期拖延，又說如法庭認為律政司拖延不合理，亦會就此查詢。

法政匯思成員、大律師蘇俊文則認為，涉案被告事前已在警署被搜身，並在警方看管下押抵法庭應訊，其間接觸的人只有警員，理應毋須如此高規格的全裸搜身。他續稱，除了3名女被告外，其餘同案被告並沒接受全裸搜身，質疑為何只有該3名被告要接受相關待遇。

《警察通例》列明

搜身不應要求同時脫去所有衣服

《警察通例》列明，搜查程序須相稱和合理，搜身程序分為3級，分別是「毋須脫去衣服」、「脫去衣服」及「脫去內衣」，如被羈留者須脫去衣服（包括內衣）搜查，警員不應要求被羈留者同時脫去所有衣服，例如該人已脫去上半身的衣服，可讓該人穿回上半身衣服後才脫去腰部以下的衣服，且要盡速搜查。

（反修例風暴）