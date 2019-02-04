8‧11女示威者稱遭庭警全祼搜身 辯方：律政司促暫勿索取法院CCTV

圍尖沙嘴警署 16人控非法集結

女被告劉維穎（18歲）、李穎淇（27歲）及梁卓華（19歲）連同另外13男，被控於8月11日在尖沙嘴柯士甸道與金巴利道之間的彌敦道非法集結，另一人被控同日同地參與暴動。案件押後至12月19日，讓警方進一步調查，包括翻看共185小時影片、化驗手機、彈弓和激光筆，以及索取影像分析報告。裁判官應辯方要求，下令控方於下次提堂前3日，將詳細案情、指控、錄影片段及證人供辭撮要交予辯方。被告暫毋須答辯，繼續保釋。

3名女被告的代表律師在庭上投訴，稱她們分別於8月13日及15日到九龍城裁判法院應訊，提堂前於羈留室被女庭警要求脫去衣物及內衣褲，進行全裸搜身，認為警方沒有原因下，進行如此嚴謹的搜身不合理。辯方於庭上提供羈留室號碼，稱李和梁可辨認該庭警，劉可提供警員編號。

其中梁的代表律師表示，或根據《文件透露及有關程序》第41條向高等法院申請，要求相關部門披露法庭閉路電視片段及警員值勤紀錄，並就此於9月13日去信法庭及警方查詢。代表律師在庭外透露，法庭回覆稱並非擁有法院內所有閉路電視片段；律政司代表警方於10月3日回覆，要求她暫時不向高等法院提申請，對於是否擁有或會否保留有關文件沒正面回應。

上庭前兩次搜身 批祼搜不合理

代表律師說，梁於11日晚上在尖沙嘴被捕時搜身一次，被帶至新屋嶺扣留中心再被搜身，於13日早上到庭，庭警採取最「入侵」的搜身方法不合理，認為若梁身上有違禁品，早於兩次搜身該可發現。至於會否就索取文件向警方提出申索，她稱會視乎律政司回覆。

警方截稿前未回應

本報就警方為何要求該3人全裸搜身、於法庭內全裸搜身的原則，及庭警是否有權搜身向警方查詢，截稿前未獲回應。

【案件編號：KCCC2120/19】

明報記者

（反修例風暴）