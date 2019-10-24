稱林鄭下台無助困局 民主派重申五大訴求

葉劉：不敢評論 鍾國斌：空穴來風未必無因

民建聯主席李慧琼稱不會回應傳聞；曾參選特首的新民黨主席葉劉淑儀被問到林太下台是否可平息風波，稱不敢評論。自由黨黨魁鍾國斌表示無法證實消息，但「空穴來風未必無因」，他稱會拭目以待，現時環境下政府難以管治，若中央最終有換人決定都不出奇。不過，他認為風波不是如此簡單就能平息，但可能予人有新開始之感；下任特首要是「政客」，曾參與面對群眾的選舉，才能把握到社會脈搏。

公民黨黨魁楊岳橋表示，反修例運動的五大訴求已由林太下台變為「雙普選」，林太下台雖是大家共識，但港人亦知道「換人不換制度」，缺乏普選，不能有效梳理社會矛盾，將來有矛盾亦只會重演。他說，除非伴隨林太下台的是政府回應五大訴求，否則香港不會走出困局。

胡志偉：下台前應成立獨立調查委員會

民主黨主席胡志偉表示，不知消息有多真確，但脗合林太做不到任期屆滿的傳聞。他認為林太應盡早下台，下台前應成立獨立調查委員會，不要將燙手山芋交予繼任人，令繼任人可利用此平台處理其他訴求。他認為除林太外，修例事件的主責官員亦應下台，體現問責。

（反修例風暴）