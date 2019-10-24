董建華腳痛下台人大釋法 特首繼任人須補選

【明報專訊】成功連任成為第二屆特首的董建華，在2005年稱「腳痛」，以健康理由向中央請辭並獲國務院接納，引發特首補選，時任政務司長曾蔭權署任特首。由於《基本法》無明確列明若特首出缺後繼任人的任期長度，曾蔭權主動提請全國人大常委會釋法。人大常委會就《基本法》第53條第二款解釋，新的特首任期應為原特首的剩餘任期，而產生方法亦是由「具有廣泛代表性的選舉委員會根據本法（基本法）選出」，並由中央任命。
英國《金融時報》昨日引述消息表示，中央政府正計劃撤換特首林鄭月娥，而「臨時（interim）特首」會在明年3月就職（installed），完成其餘下任期至2022年。民主黨林卓廷昨日質疑，此舉嚴重違反《基本法》補選規定，報道中的消息人士蓄意忽略補選憲制安排，是不想出現特首補選。他稱，特首出缺必須半年內補選，因此署任安排不能超過半年，絕不可能出現「臨時特首」做到2022年。
基本法委員會委員梁美芬強調，根據《基本法》有補選程序，然後當選人由中央任命，以及只做完原任特首的餘下任期。
資深大律師、行政會議成員湯家驊稱，《基本法》規定特首需透過選舉產生，不存在由中央「欽點」。他說，報道內容違反《基本法》列明有關替換特首的憲制程序，無事實根據。