董建華腳痛下台人大釋法 特首繼任人須補選

英國《金融時報》昨日引述消息表示，中央政府正計劃撤換特首林鄭月娥，而「臨時（interim）特首」會在明年3月就職（installed），完成其餘下任期至2022年。民主黨林卓廷昨日質疑，此舉嚴重違反《基本法》補選規定，報道中的消息人士蓄意忽略補選憲制安排，是不想出現特首補選。他稱，特首出缺必須半年內補選，因此署任安排不能超過半年，絕不可能出現「臨時特首」做到2022年。

基本法委員會委員梁美芬強調，根據《基本法》有補選程序，然後當選人由中央任命，以及只做完原任特首的餘下任期。

資深大律師、行政會議成員湯家驊稱，《基本法》規定特首需透過選舉產生，不存在由中央「欽點」。他說，報道內容違反《基本法》列明有關替換特首的憲制程序，無事實根據。

（反修例風暴）