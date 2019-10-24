英媒：中央擬撤林鄭 特首辦：不評論 田北辰：中央近日收風問換馬 選項陳德霖唐英年

明報記者

港區全國人代田北辰證實，近期曾有中央「收風人」問他有關特首換人的問題，選項包括陳德霖和唐英年，他反問對方為何在此時問這些問題，對方回應因董建華當年請辭，都是在3月的全國人大政協「兩會」拍板，而新特首則在7月左右上任。

報道指臨時特首3月就職 完成餘下任期

《金融時報》的報道稱，反修訂《逃犯條例》示威已踏入第5個月，被視為30年來對中共最嚴峻的挑戰，示威者不會停止抗爭，除非香港可普選特首及立法會議員。報道引述消息人士透露，中方不希望被視為向暴力讓步，故希望待局勢穩定後，再決定是否更換特區政府領導層；倘國家主席習近平同意，繼任人選將於明年3月就任，為林鄭月娥完成餘下任期，至2022年結束；該繼任人亦不一定會留低，成為下屆特首。

陳德霖：不評論揣測

唐英年：不回應揣測 支持林太做特首

報道又稱，繼任人選包括金管局前總裁陳德霖、前政務司長兼全國政協常委唐英年等。報道引述建制派人士指出，接任人需要曾在政府服務、了解商業運作，並獲北京信任。至於財政司長陳茂波及行政會議召集人陳智思，則被視為太接近現有管治班子。陳德霖表示，不評論市場傳聞及揣測；唐英年表示，不回應揣測，他支持林太繼續做特首。

華春瑩：報道別有用心 中央支持林鄭

外交部發言人華春瑩昨在北京的例行記者會中表示，有關報道是別有用心的政治謠言，強調中央政府堅定支持林鄭月娥，盡快止暴制亂及恢復秩序。

創新及科技局長楊偉雄昨出席商台節目時被問及特首換人的報道，他稱不回應傳聞，而他自己會一直跟隨這一屆政府服務。商務及經濟發展局長邱騰華昨見記者時亦回應稱，不會對這類揣測作任何評論。

路透社早前取得特首與商界閉門會面時的錄音，當中林鄭月娥提到如可選擇，第一件事會辭職下台，不過她否認，稱從未向中央提出請辭。

田北辰有參選區議會荃灣愉景區，對手為劉卓裕。

（反修例風暴）