重慶大廈「快閃」合唱 謝少數族裔撐示威

昨晚約7時半，「快閃」開始前，有人用揚聲器以英文向重慶大廈內的人說多謝對反修例運動的支持，參加者彈奏結他、口風琴等，高歌《願榮光歸香港》、Do You Hear the People Sing等歌曲。

重慶大廈外，十數個少數族裔未一起高歌，但一直舉機拍攝，35歲印度籍的Sanamed是其中一人。他在周日有份派水予示威者，「沒想過有人會回來感謝我們」，覺得非常感動。居港20多年的他說一直非常支持反修例示威，「希望香港能夠有民主」，但擔心自己容貌易被警方辨認，一直沒參與示威。

「有共同價值都是香港人」

27歲的何小姐昨參與「快閃」，認為少數族裔在周日的行為「打破了（自己）與他們的隔閡」。她說以前覺得重慶大廈很危險，但其實只是偏見，「大家都在香港土生土長，有共同價值的都是香港人」。半小時的「快閃」接近尾聲，一名黑衣年輕人與一名少數族裔一同舉起標語牌，與在場者一同高叫「Fight for freedom, Stand with Hong Kong」，而牌上寫的，是「WE CONNECT」。

（反修例風暴）