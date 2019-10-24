按客量獎勵現金 導遊酒店未直接受惠 1億助旅社覓客 被質疑難保飯碗

據悉，政府不排除再有旅遊業紓困措施；另尚待社會回復平靜，將大舉推廣香港，料先針對短途客，盼短期內可見效，並會游說現向本港發旅遊提示的40個國家除去提示，讓各地知道本港最新情况。

入境客獎120 出境客100 為期4月

目前旅遊業市道疲弱，旅遊業議會主席黃進達表示，9月入境客數字減半，影響從業員生計，趨勢更蔓延至出境遊，出境印花費連跌4個月，9月更跌近四成，航空界料10至11月會繼續跌。

邱騰華昨公布，11月內向旅行社推現金鼓勵，為期4個多月，按每名入境及出境客提供120元及100元，每間旅行社以500個名額為限，料最多涉85萬名旅客。

邱騰華：有限錢最大效果 盼吸客帶動消費

對於何不直接派給消費者，邱解釋，1700間旅行社現經營困難，面臨不夠生意，獎金可助他們吸客，保住6000名導遊及1.7萬名領隊，旅行社會否將獎勵金用來吸引旅客，讓旅行社自行去做，部分旅行社已減價。他說沒想過補貼旅客，因數字大好多，且不是直接幫助旅行社。消息補充，在不經立法會撥款下資源有限，只能以有限錢做最大效果，故將錢花在關節盼能吸客，再令導遊、旅遊巴、零售及消費業等受惠。

旅發局主席彭耀佳稱，此計劃非補貼，而是獎勵，要有客才有錢，期望既增加旅客，又帶動酒店、零售消費等。他又稱，旅發局有中長期計劃推廣香港。旅遊業議會總幹事陳張樂怡補充，暫料旅行社需提供入境客來回機票單據，旅客逗留在港多於一日；而出境客需有多於一晚酒店住宿單據，才可申請獎勵。

姚思榮：補貼總有用 尹兆堅：恐旅社通殺

旅遊業議會及廠商會均歡迎上述計劃，旅發局亦支持政府推出措施。旅遊界立法會議員姚思榮表示，今次措施未採納其建議，但稱業界維持經營環境十分重要，尤其九成旅行社都是中小微企，補貼多少總有用，期望申請門檻應「宜鬆不宜緊」，「不要像4000元一樣，反而會勞民傷財」。

民主黨立法會議員尹兆堅則認為，上述措施是小恩小惠，且沒指定用途，有可能令旅行社以不同手法「通殺」補貼，令旅遊從業員顧客無從受惠，保飯碗效果存疑。他認為，現問題是政府沒回應五大訴求，盡快回應民意才是救經濟、保就業的治本方法。

陳智遠：較惠廉團 違示威訴求

經營深度遊旅行社「活現香港」的食物及衛生局前政治助理陳智遠則稱，獎勵計劃只是杯水車薪，不會立竿見影。他說問題根源是社會運動未平息，加上警方多次在示威時用催淚彈及藍色水，質疑120元不足以吸引訪客訪港。他說，該公司不接待過夜客，相信不會受惠；並稱廉價內地團較受惠，若這些旅行社以資助減價，費用可大減，確能吸引內地客來港。他續說，現除了「五大訴求」，部分示威訴求與旅行團擾民相關，但政府獎勵卻吸引更多這類客來港。

明報記者

（反修例風暴）