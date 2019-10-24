趁亂偷小米遭示威者綁起 積犯認罪囚3月

CCTV拍3男入店 被告偷3機

認罪的被告鄧忠濠（38歲）報稱沒有固定居所，控罪指他於10月20日在創興廣場地下小米之家偷取3部小米手機。案情指出，當日該店遭示威者破壞，店內有被搜掠痕迹，有示威者目睹被告偷去3部手機，遂將他綑綁在豉油街和上海街交界的欄杆上。當晚6時50分，一名警員發現被告被綁，身旁放了3部手機。被告在警誡下承認因貪心犯案。

根據該店的閉路電視片段，3名男子當晚6時許進入店內「士多房」，其中一人身穿黑衣、戴黑色面罩和淺色鴨舌帽，上衣的圖案與被告被捕時的衣著脗合。

控方：無證據被告參與毁店

署理總裁判官羅德泉稱，被告利用店舖無人看管的機會進入士多房偷竊，判他即時入獄3個月。

控方在庭上透露，被告有17次案底，其中9次與盜竊罪有關。辯方稱被告日薪600元，其16歲兒子現由寄養家庭照顧，希望法庭考慮他認罪，所偷手機已當場檢獲，冀獲輕判。羅官問被告在示威中的角色，控方稱無證據顯示被告有份破壞店舖及有預謀犯案。羅官又問案發情况是否接近街上有貨品無人看管，被告趁機偷取；惟控方不同意，稱片段顯示被告伙同兩名男子闖入士多房搜掠手機，而非見到店舖被毁就偷去散落一地的財物或者拾遺不報。辯方亦確認如此。

【案件編號：WKCC4003/19】

（反修例風暴）