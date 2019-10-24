陳出獄同日 李家超正式撤回修例

許智峯問會否下台 李未回應

李家超昨午在立法會大會，根據《議事規則》動議撤回修訂逃犯條例，一眾司局長到場支持。李說，在6月15日致函立法會主席，收回就條例草案恢復二讀辯論的預告，立法會大會就處理草案的工作亦因而停止，為了更清楚明確表明特區政府就修例工作的立場，根據立法會議事規則第‍64（2）條，正式宣布撤回草案。

許智峯要求李家超回應會否就修例引起的社會動盪和社會撕裂向大眾道歉及問責下台，李未有回應。公民黨郭家麒其後叫口號，要求律政司長鄭若驊和李家超下台，被立法會主席梁君彥要求離開，經擾攘後會議一度暫停。

陳同佳疑在台灣殺害港人女友後潛逃返港，港府稱為了處理此案和完善香港法制，提出修訂逃犯條例。李家超今年5月預告將修訂逃犯條例「直上（立法會）大會」，繞過法案委員會審議，打算直接在6月12日於大會恢復二讀辯論，引發6月9日100萬人遊行反修例。6月12日，金鐘爆發嚴重衝突，立法會會議取消，未能恢復二讀，特首林鄭月娥在6月15日宣布「暫緩」草案。7月1日，示威者攻入立法會，林太在7月9日宣布逃犯條例修訂草案「壽終正寢」，然而示威浪潮未有平息，林太於9月4日宣布撤回修例。

許智峯已報名參加區議會選舉中西區中環選區，同區另一參選人為黃鐘蔚。

（反修例風暴）