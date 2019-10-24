台：未派員來港 未接觸陳同佳 鄭若驊：帶哪些證據赴台 陳可自主

士林地檢：就陳案設專組 一直偵查

邱智宏稱，士林地檢署原已就陳同佳案設專案小組，承辦的檢察官及主任一直偵查案件；他稱署方昨日並未派檢察官或警察赴港，亦無跟陳同佳接觸。至於會否赴港逮捕，他稱要尊重香港的執法機關，士林地檢署目前正在等待陳同佳的消息。

保安局長李家超昨日稱，以他所知，台灣沒有執法人員在港，若他知悉，會認清楚他們以什麼身分在港。他強調，任何執法人員來港執法，「是不存在這個可能性的」。

涂謹申倡行「會見證人」程序

至於台灣可如何派員來港接觸陳同佳，民主黨立法會議員涂謹申建議，可用香港政府過去行之有效的「會見證人」程序，即外地執法機關可向特區政府就某案件要求會見證人，「過去20年已有上千次這類做法」。他倡議可在陳同佳自願、香港警方陪同下，在香港特定地方會面、約時間搭飛機往台灣。他又說，若飛機屬台灣的航空公司，台方可在飛機上執行押解程序；否則，可在飛機進入台灣領空後才押解。

台灣中央社昨日報道，內政部移民署及航空警察局在台灣待命做好準備，又引述桃園機場相關人員稱，陳同佳抵達機場後，會等同航班所有乘客下機後，由主責的司法、警政部門人員押解，由航空警察局及移民署人員協助處理相關入境事務；離開機場管制區後直接搭車離開。

交證據是否「司法互助」？

鄭：實際操作很多事可做

台灣多次呼籲香港簽署司法互助協議，台灣法務部昨亦呼籲港府積極回應提供案件在港證據。律政司長鄭若驊稱，陳同佳涉嫌犯罪的地方是台灣，證據亦大部分在台灣，故台灣有刑事司法管轄權，應由當地法院處理；她稱陳同佳自願往台灣面對法律責任，「在這個情况下，他希望自己帶哪些證據去，他可以有自主權」，若台灣要求證據、而香港法律上可做到，相信政府會盡量配合。至於這是否意味「司法互助」，鄭若驊稱，現時與台灣並沒有法律框架可作正式協議，但在實際操作層次，警方與其他相關執法機關亦有很多事可做。

鄭：台索證據 港法律上盡量配合

邱智宏說，在台方檢察官的立場而言，會希望取得更完整的證據，在法庭上可更有力，「證據如何取得，舉例說檢察官在路邊檢到，證據鏈就有問題，來源會被挑剔，所以要符合程序」，故台灣才希望港方可協助，符合台灣對證據的要求。至於陳同佳若「自帶證據」赴台可否符合，他稱現時未能評論。

明報記者

（反修例風暴）