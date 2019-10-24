特寫：懲署防暴裝戒備 傳媒獄外通宵守候

網民籲「接放監」 昨未見示威者

前晚有台灣傳媒傳出陳同佳及聖公會教省秘書長管浩鳴已購買昨早的機票前往台灣，大批記者不敢怠慢，通宵在監獄外守候，至早上近7時已有近百名記者聚集監獄外，未見有示威者。數名身穿西裝的懲教人員在場打點，並派員架設鐵馬，劃出傳媒區，每當有車駛進，人員需拉開鐵馬，另有人員在天台以攝錄機拍攝傳媒。隨後，約6名懲教人員穿上防暴裝備及頭盔，帶同警衛犬於接近出口位置戒備，較前特首曾蔭權、新地前聯席主席郭炳江出獄時守衛更森嚴。

有軍裝警員亦在監獄對出馬路戒備，並驅趕傳媒車輛。陳同佳9時步出監獄，接受傳媒訪問後隨即登上管浩鳴安排的白色七人車離開，沿途部分路程有警方電單車開路，大批傳媒展開追逐，險象環生。七人車其後駛入何文田私人屋苑京士柏山，管逗留約20分鐘後原車離開，未見陳同佳在車內。管浩鳴其後受訪時稱陳同佳已不在京士柏山，着記者不要浪費時間等待，但大批傳媒至昨晚仍守候屋苑門外及機場，靜候「佳」音。

明報記者 陳冬綾

（反修例風暴）