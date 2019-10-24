陳鞠躬道歉：盼曉穎家人稍釋懷 管浩鳴：暫無計劃赴台 盼台勿唬嚇陳

「做了無可挽救的錯事」

昨早9時，管浩鳴乘坐七人車抵達西貢壁屋監獄，管在門口下車於閘口等候。約兩分鐘後，陳同佳身穿藍色風褸及黑色運動褲、揹着紅色背包步出監獄，神情略顯緊張。管在旁輕扶陳的肩膀，陪他走向傳媒受訪。

陳先90度鞠躬近10秒，向潘曉穎的家人致歉，指自己做了無可挽救的錯事，為其家人帶來很大傷痛、痛苦，他內心一直受到責備、譴責，願意為自己的衝動、犯下的錯事自首，回台受審服刑，希望潘曉穎的家人能「稍稍放下、釋懷，曉穎能夠安息」。

感謝父母不離棄 向港人致歉望原諒

有記者問陳同佳有什麼說話想對香港人說、有否覺得自己被利用，陳未有即時回答，停頓數秒後，緩緩說感謝父母，即使他犯下「彌天大錯」，父母仍予支持和關懷、不離不棄，「我不敢說可以報答他們、回報他們，但會記住他們對我的支持，對我的養育之恩」。

陳同佳再次停頓後說，自己只能對社會、香港人說聲「對唔住」，望港人原諒，給他機會重新做人及回報社會。有記者追問他會否到台灣自首、是否自願自首、有否覺得自己成為政治籌碼，管浩鳴在旁輕聲提示陳「夠啦、夠啦」，陳與管對望後先說了3次「對唔住」，再次鞠躬近10秒，未有再回答提問。他雙手握拳，低聲說了4次「對唔住」，及後隨管登上七人車離開，全程約4分鐘。

管：陳暫在安全地方休息見家人

七人車駛至何文田私人屋苑京士柏山。管其後到中環聖約翰座堂接受傳媒訪問，他說陳同佳昨日及今日不會啟程赴台，暫時會在一個安全地方休息，「要啲時間靜一靜、整理情緒」，並與家人見面。他承認原先已買機票，惟後來台灣禁制兩人入境，遂取消機票，由於變數太多，暫無計劃何時往台灣，會再與陳討論。

稱陳絕非「被自首」 「政府介入很少」

管續說，台灣當局每日說法都有不同，令他感到擔心，陳亦知道台灣近日情况有些起伏，盼台方不要唬嚇陳同佳，並確保陳在當地獲公平審訊，不能將他視作政治籌碼。對於陳同佳「被自首」一說，他表示絕對不可能，稱「政府在這件事上的介入很少很少」，自己純粹因為陳同佳及潘曉穎均為聖公會轄下學校畢業生，才往監獄探望。管稱陳同佳在事件初期已認罪，形容他「只係一個細路仔」，冀各方給予他機會改過自新。

（反修例風暴）