台倡港石棺案模式帶走陳同佳 港府消息：料需高層次達共識 陸委：沒有拒收

台灣總統蔡英文昨表示，將會持續要求特區政府提供司法協助，尤其提供相關事證。

台灣日前稱有意派檢警人員來港押解陳同佳，昨未派員，並澄清不會拒絕陳入境，已設立專門窗口接收。擬陪陳赴台的聖公會教省秘書長管浩鳴昨稱，今日都不會起行。

稱已設專門窗口接收

內政部長：自由簽證未掌航班有危險

早前有指陳同佳將被拒入境，內政部長徐國勇及陸委會都否認會拒收，徐國勇昨稱只是進行「註記」，因電子簽證是觀光、自由行所用，「他（陳同佳）是觀光客嗎？怎麼可以自由簽證？」徐國勇又稱，若發出電子簽證、未能掌握陳同佳乘搭哪班飛機赴台，會出現飛行安全的危險，「你坐飛機，發現旁邊是殺人犯，感受是什麼？」

台押石棺案逃犯赴機場 港警陪回港

消息：當時執法機構協商達共識

陸委會前日經策（台方成立）、協進會（港方成立）平台致函港府，據悉信中未有用上「押解」字眼，並建議參考2016年的「石棺案」模式將陳同佳帶走。翻查資料，石棺案逃往台灣的疑犯由台灣警方、移民署人員押解至桃園機場，再由香港警員陪同乘坐國泰航機回港。

對此，政府消息人士指出，港台沒有移交逃犯的既定框架，石棺案等疑犯之所以可返港受審，是由於當時港台的執法機構透過協商達成共識而作出安排。該人稱，陳同佳案若要作同一安排，必須有同類協商，但現在事件變成政治操作，已經不是執法機構層面可以處理，估計要更高層次解決。

陳同佳昨日就洗黑錢案刑滿出獄，在傳媒前兩度鞠躬，向死者家人及港人致歉，希望潘曉穎安息、其家人釋懷，又希望香港人給他機會回報社會。對於有否覺得自己被利用、成為政治籌碼，陳同佳未有回答。

陸委會昨晚發表聲明稱，台灣仍未能確認陳同佳何時赴台投案，以至最終會否投案，對現時不確定情形，若特區政府前晚能回應台灣訴求，雙方合作，應不致發生。陸委會又稱一直秉持3點原則，包括政府全程掌控，「沒有自由行模式」，又指沒有拒收問題，並要確保過程的安全性。陸委會稱，專案小組已就此案建立窗口，並請特區政府通知陳同佳，如確定要往台灣，可直接與該窗口聯絡安排事宜。

李家超批台政治考量諸多阻撓

陸委：是請港府同意 司法互助舉世皆然

台灣總統蔡英文前晚在facebook稱，盼昨可派員到港「押解」陳同佳，說法被特區政府質疑涉「跨境執法」。保安局長李家超昨批評台灣因為政治考量而對陳同佳自首諸多阻撓，「若今次不能夠秉承公義，台灣政府要負上全部責任」；他又稱，台灣提出派員來港押解陳同佳，「極度不尊重」香港的司法管轄權，強調不存在任何執法人員來港執法的可能。

對此，陸委會強調派員赴港帶疑犯返台灣，「是請香港政府同意，共同配合執法，這就是司法互助，舉世皆然」；台灣自去年初案發後，已展現願與港府合作的高度誠意但被無視，「我們要正告港府 ，一切惡果，都應由港府承擔」。

法務部亦發表聲明，強調提出由台灣派員赴港，是希望港府派出聯繫窗口，諮商接人、接證物事宜，以確保疑犯可順利歸案及合法取得在港證據，強調並非「跨境執法」，是基於港府公開承諾提供合法協助的務實需求。

鄭若驊：極不同意「故意棄管轄權」

稱證據大部分在台 應由台處理

此外，台灣多個部門早前均表示，認為香港就案件有司法管轄權；律政司長鄭若驊昨表示極不同意「香港故意放棄自身應有的管轄權」說法，並稱案件犯罪地方是台灣，證據大部分在台灣，故台灣有司法管轄權，應由台灣法院處理。

明報記者

（反修例風暴）

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