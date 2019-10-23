藍水射清真寺盼警認錯 毛漢：你啱晒，社會就錯晒？

不滿「保護清真寺」說法 投訴課投訴

特首林鄭月娥和鄧炳強先後致電毛漢致歉，毛漢形容林太的態度真誠，接受她的道歉，而原則上他都接受鄧炳強的道歉，但不滿警方向公眾交代向清真寺門外人群射「藍水」的原因，直斥警方「保護清真寺」的說法是廢話，「即是當（站在清真寺外的）我們是示威者，要射我們來保護清真寺？他們每句說話都『撞板』，不如講真說話」。

毛漢轉述鄧炳強以「very unfortunate accident（非常不幸的意外）」形容事件，毛漢強調警方必須更正說法，「『門口的（人）不是示威者』，我要聽這一句」。他稱警方應承認犯錯，「不錯都錯了，但希望警方向市民解釋，做錯一定要say sorry（道歉），你樣樣都啱晒，社會就錯晒呀？」

另外，毛漢向本報表示，「中藍水」後致電其私人醫生，對方勸他不要到私家醫院急症室求診，因為私家醫生不了解藍水所含的化學物質，毛漢說已向林鄭月娥轉達，對方表示未有留意，會處理情况，他說至昨日雙腳仍感到不適。

譚文豪稱警未按指引開水炮

周日同被射藍水的立法會議員譚文豪表示，警方只向清真寺和毛漢道歉，沒向其他人道歉，質疑警方是否視他們為暴徒。他又說，當時各人沒口罩等防護裝備，亦沒叫口號或暴力破壞，「如果我們破壞社會安寧，應拘捕或驅趕我們」。他表示投訴的目的是保存證據，例如當時負責發號令射水的警員是誰等，他批評警方未有按指引使用水炮車。

（反修例風暴）