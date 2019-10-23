涉荃灣站噴字 便衣拘中學生

3少年控刑毁 最小13歲

網上片段顯示，一批懷疑便衣警在港鐵荃灣站外天橋上制服3名少年。圍觀市民鼓譟，要求出示委任證，至少兩人拿出警棍擱肩戒備。一批防暴警其後到場再制服一男一女圍觀少年，有警員拿出胡椒噴劑指向市民。

警方證實，前晚9時許在荃灣站外以涉嫌刑毁拘捕3名13至17歲少年，懷疑曾在外牆噴漆，其中兩人擦傷送往仁濟醫院治理。3人各被控兩項刑事毁壞罪，下周二於西九龍裁判法院提堂。警方稱當晚一名16歲姓趙少女在場大聲叫囂，引致其他人鼓譟。警方拘捕期間，一名16歲姓伍少年企圖阻止。少女涉嫌「在公眾地方行為不檢」被捕，少年則涉「阻礙警務人員執行職務」被捕。

石籬天主教中學岑副校長證實，一名中六男生前晚於荃灣站外涉阻差辦公被捕，教師與律師到警署協助。他稱學生手及頸有傷痕，估計被捕時受傷。據他了解學生並無噴漆，但曾與警方發生言語衝突。該校一名中六學生透露，被捕同學有參加反修例活動，數次罷課，她見到有與該同學熟稔的同學情緒激動，「見到他們拍枱、流眼淚」。仁濟醫院林百欣中學昨發新聞稿，稱前晚獲悉3名學生在荃灣港鐵站涉嫌刑毁被捕，校方即通知家長並前往警署了解。校方強調，不會隨意開除學生，體諒及明白年輕人關心時局，會繼續竭力守護學生。

另外，大批市民周日參與九龍遊行，警方在油尖旺及深水埗拘捕32男11女，年齡介乎15至67歲，涉違反禁蒙面法等，其中兩人被控縱火、藏有攻擊性武器及襲警，昨已提堂。

（反修例風暴）