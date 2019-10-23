民調：66%人信7．21涉「警黑合作」

香港民意研究所近日推出「我們香港人」倡導計劃，旨在了解市民對某些社會議題的意見。有關計劃近日進行先導滾動民調，詢問市民對於警方行事、押後區議會選舉、區議會選舉參選人資格，以及美國《香港人權與民主法案》的意見。

62%信有公安混入 學者：證市民不信警

民調結果顯示，對警方在7．21元朗白衣人打人事件中，與黑社會合作的說法，66.3%的受訪者贊成，反對的有23.8% 。另外，62.2%受訪者相信警察中混入了中國公安或武警，有25%不相信有關說法。中大新聞與傳播學院客席講師梁啟智表示，大眾一直關注警方是否公正地處理罪案，認為民調顯示很多市民認同7．21警方與黑社會合作的說法，反映大眾對警方能否公地正處理罪案有頗大的質疑。梁續說，市民相信警隊混入了公安，反映市民大眾對警察的信任度非常低，稱警方需要處理大眾不信任他們的情况。

警否認指控 稱受訪者受反修例運動影響

警察公共關係科回覆本報查詢時否認上述指控，重申「打擊黑社會」是其中一項「警務處處長首要行動項目」，指較早前亦多次聲明絕無內地執法人員混入警隊執法。警方亦強調明白市民關注警隊的表現，同時非常重視警隊的工作能否回應市民的期望，重申警隊多年來一直以專業及公平公正的態度服務市民，「警隊會致力加強與社會各界的溝通和合作，讓市民了解警隊的工作和服務，強化市民對警隊的支持和認同」。

此外，民調結果反映 75.7% 受訪者反對政府押後區議會選舉，有15.5% 市民支持押後；有67%市民認為選舉主任考慮候選人參選資格的時候，不應該考慮「光復香港 時代革命」口號，認為應該考慮的有26.6%。

（反修例風暴）