兩男控襲警縱火 警再匿名官促呈理據

首宗案件被告謝煒洛（21歲）報稱學生，被控告一項襲警及一項管有攻擊性武器罪，兩項控罪指稱他10月20日在旺角塘尾道襲擊警長X，以及管有兩塊磚頭。據悉，當晚示威者在旺角設路障，警方到場驅散，被告以約35厘米長鐵通打向一名警員，警員以圓盾遮擋，膊頭扭傷。被告當場被捕，並被搜出腰包有兩塊磚頭。被告暫毋須答辯，獲准保釋，案件押後至12月3日，讓警方索取閉路電視片段及傷者醫療報告。

第二宗案件被告鄺文浚（20歲）報稱裝修工人，他昨因留院缺席聆訊，案件押後至本周五再訊。他被控一項縱火，指他同日於旺角道與彌敦道交界用火損壞一輛警車，並罔顧警員X的生命是否會因而受危害。

對於控罪書上警員被匿名，首案辯方律師要求控方交代原因，署理主任裁判官嚴舜儀下令控方於下次提堂兩周前，將理據交予辯方。另次案辯方律師同對此關注，控方獲准在下次提堂、被告到庭時交代原因。

截兩車搜40汽油彈 兩被告一還押一保釋

另外，警方接獲線報，周日在大埔露輝路近汀角路交界截查車輛，分別在一輛的士及一輛私家車中找到40支汽油彈、3樽汽油、2個打火器、5支松節水、16罐油漆及153包生理鹽水等物等，兩名司機昨於粉嶺裁判法院應訊。

報稱的士司機的首被告曾偉龍（31歲）被控一項管有攻擊性武器罪名；為私家車司機的次被告張仁樑（34歲）被控一項管有適合作非法用途的工具。兩人暫毋須答辯，押後至12月18日再訊，首被告須還押，次被告獲准保釋。

【案件編號：KCCC2597-98、FLCC4701-02/19】

（反修例風暴）