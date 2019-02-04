興訟小額告港鐵 8‧31乘客索CCTV片不果

申索人葉嘉渝昨在庭外說暫沒打算向法院提出民事訴訟，要先詢問律師意見。

官：有別區院高院 無權強迫披露特定資料

葉嘉渝昨親自出庭，被告港鐵則由法律助理代表。葉嘉渝要求港鐵交出閉路電視片段供法庭參考，審裁官稱除非港鐵抗辯時自行交出片段，否則小額錢債審裁處不能強迫被告披露特定資料，申索人宜集中計算治療費用。

葉在庭上透露，當日她和朋友身處太子站，本月11日向精神治療科醫生求診。審裁官要求她於證人供辭交代事件始末，包括案發時的所見所聞及醫療報告。港鐵表示會為車務部及車站員工錄取證人供辭。

申索書指出，港鐵當晚10時至11時未能妥善管理乘客，導致有人於太子站以鐵鎚恫嚇市民，其間葉嘉渝等車逾30分鐘，看見警方速龍小隊和防暴警察衝入車廂內毆打乘客，致使她心理及精神受創。

申訴專員不查太子站消防救援

立法會議員毛孟靜早前去信申訴專員公署，要求調查8．31事件中消防處在太子站的救援工作。曾任警務處副處長的申訴專員趙慧賢昨回信稱暫不調查，因消防處與警務處的行動息息相關，申訴專員無權調查警隊，應先由監警會處理。

【案件編號：SCTC38422/19】

（反修例風暴）