炸藥案控方出錯 撤罪再控一周兩宗 被告還押93日 始知起訴未徵律政司長同意

被告盧溢燊（27歲）報稱無業，於本年7月中被捕及被帶上法庭，一直還押，原定下月13日再訊。控方昨日以新案重新起訴被告，控罪條文與原有控罪一樣，同樣指他於今年7月19日，在荃灣德士古道隆盛工廠大廈20樓D室單位中管有爆炸品TATP。

案件昨在西九龍裁判法院再開庭時，控方先要求將案押後以索取法律意見。辯方則表示被告已就舊有案件被還押93日，希望法庭記錄在案，獲署理總裁判官羅德泉批准。羅官同時記下控方因技術問題而撤回舊案一事。

被告暫毋須對新控罪答辯，案件押後下月13日再訊，以取法律意見。羅官以案情嚴重，下令被告須繼續還押懲教署看管。

辯方提記錄在案獲准 未申保釋

據了解，控方早前在未有律政司長書面同意下起訴被告，而昨早提堂已取得該同意書。律政司回覆查詢稱，控方在庭上已經作出陳述，由於司法程序仍在進行，故不適宜進一步評論。 法政匯思發言人、大律師蘇俊文稱，本案根據《刑事罪行條例》下的管有爆炸品罪作出起訴，條例列明未經律政司長同意，不得就此罪提出檢控。至於其他性質嚴重的罪行，例如《公安條例》下的「在公眾地方管有攻擊性武器」罪、《火器及彈藥條例》下的「攜有槍械或彈藥或仿製火器侵入」罪，檢控部門起訴前都要取得律政司同意。在一般情况下，主控在案件首次提堂時便會將律政司的同意檢控書呈上法庭。

蘇又說，如果有人還押後被撤銷控罪，除非當初的檢控決定極不合理，法庭才會要求控方賠償訟費；而就算有人無辜地遭長期扣押，除非出現極端情况，否則索償成功的機會不大。

上周四（17日），另一宗兩名男子各被控製造或管有炸藥罪的案件提堂，亦一度因控方未取得律政司長同意而撤回，於休庭15分鐘後再提交新控罪書，其中的控罪內容經過改動。

【案件編號：WKCC3992/19】

明報記者

（反修例風暴）