旅業措施日內公布 料非津貼消費者

消息：為旅行社提供獎勵 撥現有資源避經立會

財政司長陳茂波昨稱，商務及經濟發展局正與旅遊發展局及旅遊業議會研究向旅行社提供支援，幫助業界應對經營困難，詳情會由商經局諮詢業界後再公布。商經局長邱騰華昨稱，主要方向是以鼓勵方式助旅遊業找生意。

據悉，扶助旅遊業措施於日內公布。綜合業界消息，初步構思是為旅行社提供獎勵，有機會按業界能找到的旅客人頭，由政府向旅行社提供資助，不是直接津貼消費者，所涉總金額不及扶助運輸業般逾10億元，視乎政府在現有資源能撥多少，避免經立法會審批受拖延。

林健鋒盼助增旅客 恐年底兩成中小企倒閉

經民聯林健鋒稱，香港有1700間旅行社，當中九成七都是中小企，現處水深火熱，盼政府盡快公布支援措施。他期望相關措施可助增旅客，否則飲食零售等行業都有風險，至年底可能有逾兩成中小企要倒閉。

工聯會陸頌雄歡迎政府推出多項措施，惟對旅遊業界無具體支援措施感不滿，他說香港導遊生計大受影響，部分甚至「食穀種」，批評政府「蹉跎歲月」，不推出相關政策。

（反修例風暴）