財爺籲齊減租 商戶：業主如政府不聽民意

店近旺角警署常要關門 無奈未受惠

近月旺角警署一帶頻現示威，周邊商戶頻頻要提早關門避開衝突。水族店商戶梁小姐（化名）說，自6月出現反修例示威浪潮，生意額起碼跌三分之一，她現時沒聘員工，全店由自己打理，僅勉强維持收支平衡，甚至有時會虧蝕。

她說曾經向業主提出減租，惟業主稱其他區的醫務所可應付加租，拒其減租要求。她對此感無奈，批評「業主跟政府一樣，不聽民意」，對於未能受惠於是次紓困措施，她同感無奈，期望政府能減免商戶牌費及電費等。她說若持續虧蝕，不排除結業。

黃大仙商戶盼減租 稱去信領展無回覆

另外，黃大仙中心一間非連鎖零售店負責人陳先生（化名）形容香港是「租魔」，租金佔其生意成本一半，近月生意跌四成至五成。他說早前領展曾突然宣布關閉整個商場，認為若商戶自行決定停業，願承擔生意損失，但若領展要求商戶關門，便應賠償。他稱曾去信領展租務部查詢有否租金寬免，惟一直未獲回覆，認為租金寬免聊勝於無，期望領展體諒小商戶。他又引述其他商戶獲租務經理回覆稱「你哋唔係好慘啫」，認為「領展和示威者一樣，不會聽政府話」。

領展：已蒐關閉商場數據 按比例減租

領展發言人昨晚回覆稱，旗下商場如旺角T.O.P及黃大仙中心，曾因公眾活動而暫停營業，領展已蒐集商場營運數據，為受影響租戶按比例寬減有關時段的租金及相關費用。發言人稱會因應環境及社會事態變化，繼續檢視零售及停車場設施等，與持份者保持溝通。

此外，星光大道管理有限公司稱明白租戶面對經營困難，已寬免租戶8月及9月的租金，將適時檢討紓緩措施，協助租戶面對經營環境。其中一間分店位於尖沙嘴星光大道的「美樂士多」老闆李先生稱，反修例運動以來生意額起碼跌三成，認為免租措施可接受，「對租戶來說減租最實際」。

（反修例風暴）