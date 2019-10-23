13億補貼運輸業燃料 九巴料袋1.6億 巴士客料沒減 議員質疑藥石亂投

總開支20億 擴租金寬免補貼商用船

陳茂波昨日與運輸及房屋局長陳帆和商務及經濟發展局長邱騰華一起交代3項建議措施。除了推出運輸業燃料補貼，政府亦擴闊租金寬免範圍，涵蓋地政總署、產業署、康文署轄下的公眾收費停車場、餐飲和零售場所等，10月起獲為期6個月的租金減半，涉約6億元。另外，政府向本地商用船提供一筆過檢驗費補貼，涉約1650萬元，約有6300艘船受惠（見表）。

陳茂波：三輪支援措施經濟提振力2%

陳茂波呼籲獲租金寬減的停車場營運商，把有關寬減與用者分享。他說今次政府所推措施涉約20億元，上次8月措施約涉191億元，再加上政府年初在財政預算案中逾400億元的措施，對經濟的提振力合共約2%。他又說，目前經濟正面對相當大困境，呼籲立法會急市民所急，盡快審議措施，讓市民受惠。他說，多輪支援措施增加政府財政赤字的機率，但政府財政實力穩健，會善用多年累積的儲備。

資助1/3燃料費 的士紅van有份

政府擬花約13.65億元補貼運輸業燃料費，涵蓋各交通工具，為期半年，石油氣的士及紅色公共小巴的石油氣資助為每升1元，即約三分之一折扣；5間專營巴士公司獲發還三分之一的實際燃料支出。被問以公帑補貼私營公司的理據，陳帆解釋，主要考慮近月路面交通相對受較大干擾，公共交通營辦商、以至商用車輛及商用船的收入在個別月份大減。

兩間主要專營巴士公司對政府措施表示歡迎，新巴及城巴期望有助減輕財政壓力。九巴回覆本報稱，去年九巴及龍運巴士的燃油成本為9.64億元，佔總營運成本近13.6%。本報按此推算，九巴半年的三分之一燃油成本約1.6億元，佔運輸業燃油補貼總額逾一成。據九巴母公司載通國際2018年年報，九巴除稅後盈利為4.343億元。

學者：盈餘再補貼無用 巴士不會減價

中文大學經濟學系副教授莊太量稱，不明白政府為何補貼巴士公司，質疑若本來有盈利，政府再補貼是無用，巴士公司亦不會因此調低收費。他說，目前生意嚴重受挫的是零售、飲食業，政府應針對補貼這些行業。

實政圓桌立法會議員田北辰稱，按計算九巴確有機會獲1.6億元補貼。據他了解，九巴由6月至今業務維持一貫水平，即使普遍市民減少出行，令小巴和的士乘客大減，但九巴接收了港鐵停駛帶來的乘客，生意應無受影響。他說政府理應幫補業界，但推行政策需小心，不應「藥石亂投」，一次過補貼所有公共運輸業界，應逐個業界視乎情况補貼，否則九巴無虧損卻受惠，「傳出去畀人鬧」。

敘福樓主席：盼針對飲食業提措施

早前決定暫停經營3間分店的敘福樓，其主席兼行政總裁黃傑龍說飲食業正處於水深火熱，近月商場很多時主動關門，港鐵又提早結束，導致晚市收入損失逾半。對於今次政府未有針對飲食業提出紓困措施，他希望政府是「未講」，盼盡快公布。

田北辰已報名參加區議會選舉，同區參選人有「荃民議政」劉卓裕。

明報記者

（反修例風暴）