拆局：或再限制查車牌等 傳媒失偵查工具

政府與私隱署將就如何處理「起底」及網絡欺凌行為研究修例，公署前日發新聞稿，表示2015年曾發表報告，檢視了多個常用的公共登記冊，對如何提高登記冊內的個人資料私隱保障提出建議，公署樂與政府再討論及提供意見。報告稱，有82種條例或規例可讓公眾查閱個人資料，包括選民、土地、婚姻、公司、車輛註冊或登記等。

曾任傳媒偵查組採訪主任的蔡傳威表示，過去有很多報道揭發有種票情况，如有人用假地址登記選民，這些情况是透過查閱公開登記冊發現，亦是記者努力追查下揭出，若限制查閱選民登記冊，會嚴重影響選舉公正。

前偵查記者：以公眾利益平衡私隱

至於限制查車牌，蔡表示偵查報道是要監察公權力的運用，很多報道都是套用不同工具去做，若少了一個工具會削弱傳媒功能。他說過去很多偵查報道都涉及當權者的利益問題，如某些高官的樓宇買賣和轉讓，有人透過公司轉讓物業，以為能瞞天過海，卻因透過查冊的報道被揭發。他認為傳媒會用公眾利益去平衡私隱問題。

另外，他認為民主開放的社會需要資訊透明，公眾可查閱與民生有關的資料相當重要且有實際需要，如車輛和樓宇買賣、公司股權轉讓等，都要有公開透明的查冊制度。

梁繼昌：買賣公司難知擁有權誰屬

會計界議員梁繼昌表示，若限制查冊，買賣公司時或不能知道公司擁有權誰屬，難核實買賣時的簽約者是該公司擁有人。他說香港已對公司查冊開放多年，若現時走回頭，與世界趨勢大不同，香港會失去世界級金融中心地位。

明報記者

（反修例風暴）