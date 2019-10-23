員佐級會獲頒令暫禁查選民冊 上訴庭：不容忍起底

區選候選人可獲摘錄

有區選候選人擔心禁制令阻礙公眾監察選舉。記協主席楊健興對判決表示遺憾，認為會影響傳媒作為第四權監察選舉是否公平。保安局前局長兼行會成員葉劉淑儀認為，臨時禁制令不會削弱公眾知情權。

記協表遺憾：影響傳媒監察選舉

上訴人為警察隊員佐級協會，答辯人為選舉管理委員會、總選舉事務主任，以及選舉登記主任。選管會回覆查詢時表示尊重法庭裁決，正小心研究判辭，並會作相應跟進。

上訴由署理高院首席法官潘兆初和上訴庭副庭長林文瀚審理，判辭表示，上訴人代表超過2.5萬名會員的利益，佔整個警隊85%，而本案需在隱私權和維護選舉完整性之間取得平衡，形容本案非首宗因近期動盪提出臨時禁制令的申請，並引述案例稱即使有關資訊已在網上流傳，法庭仍可批出禁制令，以免涉案人的家庭生活再受侵擾，認為原審法官周家明未充分考慮《人權法》對隱私權的保障。

稱原審未充分考慮隱私權

判辭透露，目前超過2000名警員和其家人已被「起底」，屬最惡劣和可憎的侵犯隱私行徑之一，相關「起底」資料附帶粗言穢語、死亡威脅等，甚至針對小孩，認為「起底」將製造寒蟬效應，令被針對的市民噤聲，更分化社會，而香港作為文明和法治的社會，不應容忍上述行為。

上訴庭又表示，目前已有6個政黨和26人獲分發選民登記冊，當中14人已成為正式候選人，另有30人曾查閱上述資料。惟目前未有證據顯示「起底」的資訊從選民登記冊而來，部分「起底」資訊未有警員住址，但開放公眾查閱的做法將增加相關風險，為「填補缺口」，應禁止公眾查閱選民姓名及登記地址。

指監察種票非只倚重公眾

至於已獲有效提名的候選人，上訴庭表示部分人已取得選民登記冊，公平起見，其他候選人亦應獲發，如他們濫用相關資料，將承受刑事或政治後果。

就公開選民登記冊有助監察「種票」等舞弊行為，上訴庭不認為當局只倚重公眾的揭發，候選人、其政黨和支持者應保持警覺，監察選舉過程，故暫時禁制公眾查閱相關資料，並不會影響選舉的完整性。

候選人：無力仔細查冊 原賴公眾監察

上訴庭最後特別提及，「起底」將阻嚇部分人行使受《基本法》保障的選舉權，針對特定團體的「起底」更將影響選舉的完整性，對選舉構成實際威脅，認為政府應從速解決問題。

區選丹拿選區候選人鄭達鴻表示，其選舉團隊資源有限，難做仔細的查冊，認為禁制令阻礙公眾發揮監察選舉的作用。丹拿選區另一候選人為曾卓兒。

【案件編號：CACV489/19】

（反修例風暴）