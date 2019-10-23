拆局：台政府鋪排巧妙 考港府政治智慧

「一中原則」「台灣主權」角力

證據交台方式成伏線

台方多次向港方要求取證，提出司法互助，但港府沒有理會，熟悉台港事務的人指出，港方背後的「一中原則」成為台方的不滿點。有政界人士認為，台灣基於面子問題，不會如此順遂，願意接受「私了」，加上有北京巿政協管浩鳴高調協助陳同佳，更令面對選舉的蔡英文政府認為事有蹺蹊，要高調強硬回應陳同佳自首。該人認為，港府在此事上的操作反映與台灣政府無默契和溝通。

他說即使陳同佳順利被台方「押解」赴台，但港府下一步仍要面對台方早已埋下的伏線──要求港方在司法互助的前提下交證據，否則可能未能完成審訊，責任又在港方。該政界人士認為，這事反映港府無政治智慧與台方較量。

有熟悉台港事務的人表示，今次事件對台灣而言是「主權問題」，台灣想藉機彰顯其國際地位，而蔡英文在修例風波中獲益甚多，不會讓風波停止。該人慨嘆由修例開始，香港就陷入政治漩渦、不斷糾纏。

明報記者

（反修例風暴）