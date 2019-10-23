台派警押解陳同佳 港：不能接受 風暴源頭今出獄 政府：陸委要求等於跨境執法

陸委會昨晚再發稿，稱去信港府已逾7小時，未獲具體回應，再度呼籲港府負責任積極回應台灣請求，「司法不能有空窗期」。

特區政府今日凌晨零時25分回應稱，台灣執法當局在香港沒有執法權，有關建議等於跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，完全不能接受。聲明稱陳同佳是台灣通緝犯，台方若願意處理陳的自首，應立即取消對陳的入境管制，才不會令通緝令自相矛盾。

政府：應撤陳入境管制

可司法互助外處理

政府發言人說，殺人案發生在台灣，相關證據都在台灣；港方證物方面，港方會在法律容許下，根據程序處理。過往台方也與其他未有司法協助的地方處理過相類似個案，陳今次自願自首，又是台方通緝的人，可以完全在司法互助外處理。

陸委會發言人邱垂正、內政部政務次長陳宗彥、法務部常務次長張斗輝昨共同召開記者會，陸委會稱已透過台港既有管道致函港方，包括稱疑犯涉重罪，為免有逃亡之虞，冀香港協助台灣赴港人員確認疑犯身分及帶回台灣；又稱希望香港提供陳同佳香港的認罪書、庭訊口供等資訊予台灣赴港人員帶回。

陸委：香港不審，我們來審

邱垂正表示，等到最後一刻，港府都沒有要審理的意思，「香港不審，我們來審」。他稱已致電、致函港府，盼港府有正面回應，證據都要完整，才能令案件後續圓滿解決，「伸張公義，早日還被害家屬公道」。

被問到陳同佳希望赴台後不被判死刑，張斗輝稱，在台灣殺人是可以判處死刑，若證據充足，法院會審判其犯罪手段並公正處理，他會尊重司法審理，又強調非常重視被告權益保障 ，陳同佳赴台後，其家屬探視權、聘請律師權，都會依法律而行。

至於若港府是按原本形式，由陳同佳「自由行」赴台自首會如何處理，陳宗彥稱陳同佳現為通緝犯，不適用以線上方式申請簽證赴台，若要前往台灣須提出書面申請。

陳弘毅：「押解」如承認台有權執法

港大法律學院首席講師張達明強調，若台灣執法人員留在機場、陳同佳自願前往，仍能說得通，但不能容許境外執法人員在港執法、作出任何強制措施。

港大法律學院教授陳弘毅表示，台灣用字為「押解」，意思相等於逮捕，屬執法行為，政府未必接受此用語，因變相承認台灣「有權派檢察人員來港進行押解活動」。他認為兩地要進一步討論法律用語等問題，找出大家都能接受的字眼。

經民聯立法會議員梁美芬稱，對台方來港押解陳同佳「非常大保留」，明言不可能讓台灣警察在港跨境執法。她憂慮會開先例，容許與香港沒有簽訂司法互助協議的地區，未來因當地通緝港人，便派員來港押解港人回該國。

民主黨立法會議員涂謹申表示，香港警方可詢問陳同佳是否願意會見台方，其後台方用「面見證人」的形式行事，只確認其身分、搞清楚其自首意願等，而非令陳同佳「被自首」。涂謹申表示，這類個案過往亦不時發生，並強調香港應研究如何提供證據予台灣。

明報記者

（反修例風暴）

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