設專組處理陳同佳案 台：不私了不拒收 港府：不應諸多託辭不准入境

管浩鳴：陳對不能入境感無奈

聖公會教省秘書長管浩鳴勸服陳同佳自首，兩人都被台灣入境管制，他向本報承認前日曾到監獄探訪陳，陳對不能入境台灣感無奈。

台灣陸委會昨凌晨發稿稱，港府在此案有政治操作，把台灣視為中國一部分，故台港之間不能做司法互助協商，批評是矮化台灣主權。

台：港應法院裁管轄權

對於港方稱對此案無管轄權，蔡清祥昨在記者會說「香港人殺香港人」、犯人在港羈押中，港府有優先性和便利性處理；又說應由香港法院裁定管轄權問題，而非行政機關認定。他稱，若香港法院裁定香港沒管轄權，台方願接手；而香港警方和檢控單位羈押陳同佳時對案件有很多了解，很多證據在香港，應透過正式司法互助管道討論。

被問申簽證 稱非法入境將逮

被問到陳可否申請簽證來台，他說若陳用非法管道進入台灣，會依法逮捕。對於有質疑台方做法是為選票的政治操作，蔡清祥說政治操作、政治凌駕司法的是港府，因士林地檢署多次提出司法互助，港方卻不回應，而在「反送中」後、陳同佳即將刑期屆滿時，才拋出「投案」方案。

港府：陳自願自首 法理不存障礙

香港保安局昨晚發聲明，重申陳同佳出獄後到台自首是個人意願，法理及法律程序上完全不存在任何障礙，與有否長期刑事司法協作機制無關。保安局又稱，台灣對案件有絕對司法管轄權，若陳自首，台方完全具備正式調查、問話、搜證、起訴條件；若當事人及相關者同意，港方可提供證據，不存在法律障礙。聲明指出，到底是誰在不合常理地操作，社會自有公論。

台灣前總統、國民黨馬英九發新聞稿，批評蔡英文政府處理台灣殺人案，從頭到尾都是政治考量與選舉計算，選舉利益重於人權法治，政治考量勝過人命關天；又稱殺人犯要來台投案，「為什麼蔡政府拒絕？讓人懷疑之前通緝都是玩假的」。

明報記者

（反修例風暴）