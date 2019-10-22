問警身分被覆3版本 被捕者申人身保護令

律政司稱將放人 案件無限期押後

法庭昨午5時多緊急開庭處理申請，由高院法官周家明審理，惟律政司和警方起初沒到庭應訊。據了解，申請人周日下午約4時被捕，至押返警署才得悉以非法集結罪被捕，並一直拘押至昨日。

代表申請人的資深大律師潘熙指出，申請人當時身處佐敦道行人路，亦沒帶備任何示威者常用物品而被捕，又透露申請人的法律代表曾向警方查詢拘捕警員身分，惟警方三度提供不同答案，先稱隸屬機動部隊，惟因身分敏感而拒絕透露，後改稱不知道，第三次再改稱隸屬商業罪案調查科。

申請方認為，被捕者在被捕48小時內，警方需盡快決定是否落案起訴對方及將他帶上法庭，但不等於警方有權任意拘留市民，認為警員的拘捕和扣押均屬非法，故申請人身保護令，要求警方釋放申請人。

申請方又指出，律師團隊曾於昨日凌晨近3時至下午近1時，兩度通知西九龍總區，申請人將向法庭申請人身保護令，其後於下午4時再通知律政司，並於5時多交妥相關文件，周官一度將案件押後處理，以等待警方或律政司回覆。

未提扣押釋放原因

律政司代表最終在休庭期間到庭，並告知法庭申請人即將獲釋，惟沒提供扣押或釋放申請人的任何原因。申請方遂將案件申請無限期押後，直至另有通知為止。

（反修例風暴）