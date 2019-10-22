中六生劏肚案 廣西漢抵港翌日行兇

控意圖傷人 事主離ICU

被告柳國升（22歲）操普通話，報稱廚師，於廣西居住。據悉，持雙程證的被告以訪客身分來港，證件有效期為本月18至25日。他被控一項有意圖而傷人罪，控罪指稱他10月19日在港鐵大埔墟站入口意圖使男子熊家瑋身體受嚴重傷害，非法及惡意傷害該男子。案件押後至12月18日再訊，予警方進一步調查、向事主錄口供及聯絡拍攝到事發經過的證人。辯方無保釋申請，被告繼續還押。

被告當日撕紙爭執 後折返犯案

據了解，案發日下午5時被告路經大埔連儂隧道時撕走牆上標貼，與途人爭執。被告離開後折返，當時事主正在派傳單，被告以20厘米長水果刀刺向事主頸背，事主嘗試逃跑，被告再劏其肚。被告逃離現場，於下午6時許帶同水果刀到大埔警署自首，稱「我忍唔住呢啲人破壞香港，我先用刀𠝹佢」。事主一度於深切治療部留醫。據悉，事主昨已轉往普通病房。

校長：沒傷重要器官 手術後穩定

另外，大埔救恩書院校長周家駒確認事主為該校中六生，自己曾到醫院了解，稱事主傷勢不輕，幸沒傷及重要器官。事主周日凌晨完成手術後情况穩定，仍需留院觀察及治療。周說，校方將為他提供協助，康復返校後派人為他補課。校方已啟動危機應變小組，已通知學生及家長有關事件，亦有向學生講解、由牧師帶領禱告。

同窗讚事主熱心 不時當義務急救

認識事主兩年的陳同學形容事主「好肯發聲」，不時會在示威現場擔當義務急救員，在校內參加話劇活動。陳同學說有同學被斬「有啲不安」，對此「有啲傷心」。

另一認識事主的劉同學稱事主相當熱心、樂於助人，指他只是希望在反修例運動出一分力卻無故遇襲感可惜，但他們不會因此而被嚇怕，「因為香港人係唔會驚」。

【案件編號：FLCC4677/19】

（反修例風暴）