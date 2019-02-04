趁火打劫本月10宗 6中資舖失300萬 警消息：近3月整體爆竊案增 疑因警力攤薄

前日九龍大遊行警方錄得10宗縱火及7宗刑事毁壞案，而10月1日至今則錄得超過80宗縱火案、超過752宗刑事毁壞案及28宗爆竊案，當中有商舖被破壞及縱火。

中移動4店小米兩店 3宗涉議辦

西九龍總區指揮官卓孝業指出，示威者破壞店舖，令別人有機可乘，「趁火打劫」。卓考業昨日提及有商舖店主經點算後，發現損失的電子產品包括手機，總值超過250萬元。據悉，該案件發生在本月4日，中移動位於深水埗一個商場的店舖被破壞後，失去200多部電話及配件，總值250萬元；另外，中移動位於馬鞍山一商場的店舖在本月4日被破壞後，亦損失30部電話；同日在銅鑼灣怡和街的中移動分店，也失去9部電話，包括iPhone、華為及三星手機，涉款約5萬元；另本月6日中移動登打士街分店亦失去10多部手提電話。至於被針對的另一家中資電訊產品商小米，本月4日其旺角創興廣場分店亦失去一批手提電話及家電，損失金額未詳，至本月7日同一分店又被破壞，報稱失去20萬至30萬元產品。

稱整體未算嚴重 經濟差恐惡化

警方消息人士補充，本月最少錄得最少10宗與反修例活動相關的爆竊案，除中資電訊產品公司，亦有3宗涉及議員辦事處被爆竊而失去電腦及硬碟的個案。消息人士表示，趁火打劫的整體情况未算嚴重，但憂經濟進一步下滑，情况會惡化。他又透露，近兩三個月非關反修例的爆竊案數字亦見上升，疑與警力集中處理反修例，社區警力被攤薄有關。卓孝業警告，任何人如爆竊，最高可囚14年。

93組交通燈未復常 集中油尖旺

另外，油尖旺區多處交通燈前日遭示威者破壞，昨日部分未能如常運作。警方指出，最少100組交通燈失靈，當中93組未恢復運作，主要集中油尖旺廣東道一帶，九龍區交通受到影響，過去多個月則共400組交通燈被破壞。

周日4宗疑爆炸品 憂常見輕心

警方指出，示威者在九龍區投擲逾100枚汽油彈，針對港鐵、銀行、商舖、警署及警員，其中有人在太子行車天橋朝地面警員投擲汽油彈，汽油彈在身邊爆開，致警員左腳燒傷。警方亦在九龍區接獲最少4宗發現懷疑爆炸品案件，其中在太子道路旁有物品放入盒內，並連着電線，其後由警方爆炸品處理課人員即場處理。卓孝業批評有示威者以懷疑爆炸品轉移警方視線，「行為卑劣」，又指若經常有懷疑爆炸品，會使市民掉以輕心，一旦市民隨便處理懷疑爆炸品，可造成傷亡。

明報記者

（反修例風暴）