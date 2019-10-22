7．21遇襲者家屬批警調查「歎慢板」

警：積極跟進 夠證據會提控

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華昨表示，新界北重案組至今已就7．21元朗白衣人襲擊市民事件拘捕34名男子，年齡介乎18至60歲，其中6人被控參與暴動罪。他說警方正積極跟進，如有足夠證據會立即諮詢律政司意見提控，並說正跟進通緝者。

被問到警方昨日為水炮車射中清真寺而致歉，會否就7．21事件道歉，警察公共關係科總警司謝振中說，警方一向認為如有事情做得不對，就要承認，並向公眾交代，但強調每件事都有獨特性，不可隨意比較。他說案件正在調查，暫不適合作定論。

丈夫於元朗站遇襲的陳女士表示，相對部分被捕者翌日就提堂，警方處理7．21事件予人「歎慢板」感覺。她說丈夫除了人中位置被打爆留有疤痕，目前已大致康復，未有影響活動能力。

民主黨立法會林卓廷認為，警方的調查進度不理想，至今仍未拘捕事件的幕後主腦或關聯組織，「似乎整個調查停滯不前」，他歸咎是警方事發當晚沒有拘捕所致。

林卓廷已報名參加區議會選舉，同區參選人有新民黨孔永業及北區水貨關注組召集人梁金成。

（反修例風暴）