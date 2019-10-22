7．21襲擊3個月 市民多個港鐵站靜坐 元朗一夜催淚煙 電線紙盒多處現

元朗站YOHO MALL提早關 市民聚大馬路

有網民原本發起昨晚在西鐵元朗站及附近商場靜坐，港鐵昨午2時臨時關閉元朗站，站內有警員戒備，附近商場YOHO MALL亦在下午5時提早關門，連接商場與元朗站的通道亦暫停開放。

昨晚7時許，約百多名市民經連接住宅的通道進入YOHO MALL商場內聚集，有人戴上面具唱《願榮光歸香港》，有人以電子口風琴伴奏，眾人又高叫「五大訴求，缺一不可」等口號，氣氛平靜。

同一時間，商場外有數十人在元朗大馬路近大棠路一帶聚集，部分人走出馬路，佔據路面，又以雪糕筒等雜物設路障；大批持盾及持槍防暴警在晚上近8時到場，在大棠路一帶築起防線，表示現場有人非法堵路，之後沿大棠路推進，帶走至少兩名市民。警方又要求圍觀市民除下口罩，否則會拘捕他們，大批圍觀市民不滿，指罵警員，又高叫「解散警隊，刻不容緩」等口號。

市民指罵 防暴向行人路射催淚彈

警：示威者向警擲物破壞銀行

防暴警整晚在大馬路來回多次，又施放多輪催淚彈，惟街上示威者不多。晚上約9時半，警方在大馬路施放多枚催淚彈，現場所見，周圍都是圍觀市民。10時半，有市民在大馬路行人路指罵警員，防暴警又向行人路施放催淚彈，又制服至少一名市民。警方昨晚表示，大棠路附近有示威者向警員投擲硬物及破壞銀行設施，警方以最低武力驅散。

腐液天降 3市民中招無大礙

昨晚10時許，元朗大馬路開心廣場對面一幢大廈高處，突然墜下一個裝有疑似腐蝕液的玻璃樽，在聚集巿民旁邊爆開，液體四濺，至少3人遭濺中，有人小腿受傷，襪遭腐蝕破洞，救護員為傷者以清水冲洗後無大礙，毋須送院。

另外，昨有網民發起「毋忘7．21」靜坐，呼籲市民昨晚7時到全港港鐵站靜坐，傍晚開始，多個港鐵站都有市民靜坐，包括屯門、將軍澳、太古、上水、太子、旺角、中環、銅鑼灣及九龍塘等，其中屯門站有約百人唱反修例歌曲及高叫「五大訴求，缺一不可」口號，現場有一批防暴警及旗手戒備，站內有店舖基於安全提早關門。

將軍澳及太古港鐵站亦分別有數十人於傍晚在站外聚集，其後入站靜坐，又高叫「港鐵交片還我真相」口號。

明報記者

（反修例風暴）