清真寺染藍國際關注 學者：道歉盼免政治風波

半島電視台昨日報道，警方周日以水炮車驅散示威者，其間水炮車曾噴濕九龍清真寺正門及階梯，藍色顏料到周一仍殘留在馬路上，又引述九龍清真寺首席教長Muhammad Arshad表示，接受特首林鄭月娥與警方道歉。

彭博、路透社、BBC等國際傳媒均有報道事件。有網民則質疑，同區的聖公會聖安德烈堂同樣遭水炮車的顏色水染藍，但林鄭月娥及警隊高層並沒有到教堂道歉。

指或理解成中國鎮壓穆斯林

中大政治與行政學系助理教授黃詩朗認為，多段影片拍攝到水炮車停在清真寺門口、兩次直射清真寺，畫面震撼，料特區政府不願再多一個「火頭」、牽動穆斯林社群的情緒，加上連印度協會前主席毛漢亦批評警方「無王法」，相信由林鄭月娥親自道歉，是為避免事件惡化。

黃又認為，很多外國人不會區分北京政府、香港政府和香港警察，亦不會細看事件來龍去脈，可能將事件理解為中國政府鎮壓穆斯林，令人聯想起新疆，影響國際對事件的觀感。

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，政府對基督教、天主教、道教等宗教較熟悉，對伊斯蘭教了解較少，料政府擔心事件會引起意想不到的後果，故林鄭月娥等特別到清真寺道歉。他批評，前晚女警到訪清真寺時穿短袖衣服，而林鄭月娥昨日到清真寺時亦沒有包頭巾，對宗教的敏感度低，形容是「補鑊都做唔足」。

（反修例風暴）