水炮訂明「針對暴力衝擊」 民權觀察批警違反

譚文豪：沒衝擊被射 法律追究

譚文豪表示，當時駕駛水炮車的警員發出警告，同時一路射水，在場的人根本未及反應。對於警方稱在清真寺外逗留的人屬非法集結，譚認為若他們犯法，防暴警應拘捕，但水炮車駛離後，並無警員跟進，故認為行動屬「泄憤」、無差別攻擊。他表示會在立法會上要求警方交代，並會循法律層面追究。

民權觀察成員王浩賢認為，當時在清真寺外的人行為完全和平、沒有衝擊，警方卻在該處停車，突然射水，認為屬「蓄意攻擊」，有違使用原則。他亦表示，現場有其他防暴警，若要驅散在場的人，應先由他們執行，而非「為求方便」利用水柱，批評做法違反使用最低武力的原則。

督察協會：打中何物難控制

員佐級協會：縱不如意亦告一段落

香港警務督察協會主席伍偉基則認為，尖沙嘴水炮車行動無錯，並無違反指引，「行動上打中邊啲嘢，好難控制」，稱事發時「暴徒」不散去，就會被打中。他認為警方不是刻意攻擊清真寺，不是針對宗教，道歉了便可。

香港警察隊員佐級協會主席林志偉表示，警隊管理層、特首已作出即時反應並致歉，教長亦正面回應，「縱使事件不如意，亦已告一段落，再高調討論也無意思」。對於水炮車行動，他認為「暴徒」作出一連串行動，不能單憑一個片段切割評論對或錯，「最有資格（判斷）的是當時的同事」。

特首林鄭月娥日前稱並非盲撐每一名警員、每一個行動，也不容忍違法暴力，包括警方。林志偉說不會過分解讀特首言論，又說「警隊從不暴力，是有法可依地使用武力，以止暴制亂」。

（反修例風暴）