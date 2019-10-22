洗藍地濺水花 途人咳嗽 彌敦道商戶指林鄭不聞不問

幾乎整條彌敦道路面昨仍布滿藍色痕迹，記者走過「深藍區域」時咳個不停，亦不時打噴嚏；途經聖安德烈堂外有清潔工人以高壓水喉洗地，濺起的水花令途經市民立即咳嗽。

食材冷氣遭殃 麵店料損失4萬

深水埗欽州街一間車仔麵店被水炮車直接射中，店主鄧先生昨日說，食材已全丟掉，料兩天不能營業，花了約3000元聘人檢查抽風系統，連同生意預計損失3萬至4萬元，仍未計用了2萬元、新安裝僅3天的冷氣機，要待檢查才知需否維修。鄧先生昨天全日都在清潔店面，指早上進入店內仍有刺鼻氣味，他不預期政府或警方會賠償，但「公道自在人心」。

在油麻地彌敦道上的生活用品店也受藍水波及，幸周日提早落閘，僅店舖台階及地面染藍，東主金小姐認為政府對清真寺及一般市民明顯有差別待遇，「又不見林鄭探望一下被人打的香港人？」

大律師：倘警失誤 有理據索償

就警方行動導致商舖損失，大律師陸偉雄認為商舖有空間可向警方索償，惟香港過去未出現過現時的情况，難有案例可尋。他說，若商戶什麼都沒做卻因警方行動失誤而致損失，有理據索償，「不是清真寺才需要致歉補救，其他人就隨他而去，應一視同仁」；如欲追討損失，商戶要先量化損失金額，向警務處長書面要求賠償，若不獲理會，可正式循民事索償方式在小額錢債審裁處或各級法院追討。

另外，網上有傳油麻地果欄中催淚彈、水果不能食用，在果欄工作的阿秀也有收到信息，斥內容非事實，指當日警方只在彌敦道發射催淚彈，未有吹入果欄，加上水果每天幾乎售清，大部分亦放在紙箱內，認為不會接觸到催淚彈。她說近來顧客逐漸減少，再傳這類言論擔心生意更受影響，籲網民「不要這麼壞，傳這種事」。

（反修例風暴）