毛漢：不接受保護論將投訴警察 稱林太真誠致歉 批警過了界

毛漢是資深傳媒人褚簡寧（Michael Chugani）的哥哥，他昨向本報表示，事發時與公民黨譚文豪在寺外打招呼，其後被水炮車催淚水劑噴中，形容如同被火燒、眼睛25分鐘未能張開，至昨日左眼仍感疼痛、足部紅腫。他昨接獲林太致電致歉及問候傷勢，認為她態度真誠，並指有向林太明言「警察過了界」，林太稱要給她時間處理。

稱赴護港集會不等於撐警

毛漢稱，警方並未聯絡他，他不接受警方保護清真寺的辯解，「我像示威者嗎？我不像，為什麼要射我？」政務司長張建宗電郵他稱當時環境惡劣，毛漢反問：「只得數人在場，如何惡劣？」他明言將往投訴警察課投訴，「起碼錄取口供，這是我的公民權利」。網上有帖文指毛漢參與7月20日的守護香港集會，他強調出席集會不等於支持警察，只是代表少數族裔發言，談及香港社會問題，無提及警察。

教徒願原諒 籲政府用同樣的心待示威者

伊斯蘭教徒簡浩名亦被噴中，他稱尊重教長接受林太致歉，因宗教團體都希望大事化小，亦認為林太有走出善意一步，但個人不排除向警方及有關部門索償。他又稱，林太表達歉意後他們願意原諒，「為何（政府）不能用同樣的心，原諒學生、示威者、年輕人？」稱特赦非新鮮事，聆聽五大訴求可解決部分問題。簡浩名稱，宗教敬拜的地方均是神聖，「外國即使戰爭，都不會攻擊宗教建築物，國際規矩很清楚，香港警方今時今日是無法無天」。他在區選參選尖沙嘴西，其他參選人包括梁幸輝、潘景和、馮檢基及陳嘉朗。

（反修例風暴）