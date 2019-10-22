特首盧偉聰清真寺道歉 警稱射水炮「無可選擇」 教長主席接受 中招者：欠道歉

九龍清真寺首席教長及香港回教信託基金總會主席接受特首及警方道歉，稱相信事件只是無心之失。

涂謹申：自以為有絕對權力 葛珮帆：速解釋防被炒作

民主黨立法會議員涂謹申認為，警方道歉只是公關手段，並非真誠，批評警方從不願認錯，自以為擁有「絕對權力」，甚至權力比政府大，「佢以為佢係上帝」。民建聯立法會議員葛珮帆認為，官員第一時間向清真寺解釋，能避免誤會及防範有人政治炒作；但期望官員同樣關心被「私了」及被打傷的市民、警員及其家屬，以及瀕臨結業的中小微企。

特首林鄭月娥昨早身穿白色上衣及深色長褲、披上圍巾，在警務處處長盧偉聰、副處長（管理）郭蔭庶等人陪同下到達九龍清真寺，與首席教長Muhammad Arshad等人會面，並在入寺前除鞋，逗留約25分鐘後離開，其間未有回應記者提問。行政長官辦公室及警察公共關係科之後分別發新聞稿，稱林鄭月娥就警方行動中顏色水誤中清真寺的正門和大閘「表達歉意」；盧偉聰則就行動造成的影響「致歉」。

有份出席會面的香港回教信託基金總會主席Zoheir Tyebkhan表示，特首、警務處處長及副處長在會面中就事件真誠致歉，警方解釋水炮車當時是「誤中」清真寺，他們接受道歉及警方說法；又表示前日清真寺外未見有暴力事件發生，明白警方非故意發射水劑，相信只是無心之失。首席教長Muhammad Arshad亦重申清真寺接受道歉。

記招：究警「無補於事」 「等暴徒同我哋道歉」

下午警方例行記者會上，多名警官再次解說事件。片段顯示，事發時水炮車停下後才兩度朝清真寺射水，當時寺外只有小量人逗留，未有全副裝備示威者，被質疑非警方所指的「誤中」。行動部高級警司汪威遜解釋，警方「銳武」裝甲車及水炮車到場時，仍有人在街上逗留，「我們再發警告，又在響警號之下，這些人都不離開的話，這樣我們無可選擇，就要用到我們的噴劑，無錯的，所以我們用噴劑時會有機會，會噴到影響到其他地方同人士」。對於今次做法是對或錯，他說很視乎是否「可選擇的情况」，如要防止大規模財物性命破壞，「無辦法下唯有用這個方法」。

至於有否警員需負責或停職，汪威遜稱追究有否警員做錯或應否停職「無補於事」，反指社會應先與暴力割席。他說水炮車內有一名警署警長職級人員負責做決定，要考慮很多因素，不認為要將所有責任放在其身上。

西九龍總區指揮官卓孝業在例行記者會上再向清真寺及穆斯林社群道歉，亦對遭顏色水波及的教堂、商戶及民居致歉，強調警方尊重宗教自由，無意冒犯；他接着說：「我哋都等緊暴徒同我哋道歉。」

「目的保護清真寺 不是想講結果」

昨晨有份到清真寺的網絡安全及科技罪案調查科非華裔警司莫俊傑則解釋，行動其中一個目的是保護清真寺，「啲水打中門口，唔係話向住清真寺去射」。被問到當時清真寺前只有議員、記者及印度協會前主席等人，警方有何理據是保護清真寺，莫俊傑說「我不是想講結果，而是目的，我們目的很清晰，是要保護清真寺」。

中招譚文豪批林太「私了」

前日遭藍色水劑射中的公民黨立法會議員譚文豪批評，特首及警方只對穆斯林社群道歉，但未有就8．31太子站警方無差別毆打市民、發射催淚彈上民居等事致歉，是「無差別攻擊、有差別道歉」，做法極不理想，認為政府及警方仍欠其他市民一句道歉。他批評林太在會面上致歉做法鬼祟，「叫人唔好私了，佢自己又私了」。

明報記者

（反修例風暴）

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