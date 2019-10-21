O記大埔查兩車 檢43枚汽油彈

被捕31歲姓曾的士男司機及34歲姓張七人車男司機，涉嫌藏有攻擊性武器被捕，其後被黑布蒙頭及鎖上手銬帶返警署扣留調查，案件仍在調查，不排除有更多人被捕。網上短片拍到事發時，的士在露輝路往汀角路方向被截停搜查，數名蒙面男子在指揮車輛單線雙程行駛，其後有身穿黑背心探員及防暴裝備警員到場拉起封鎖線，因10多輛警車停泊在露輝路，有交通警到場臨時指揮往來車輛。

兩司機被捕 警疑運武器到示威區

有組織及三合會調查科鍾麗詒警司表示，探員根據情報展開深入調查後，昨午12時許，於大埔露輝路近汀角路分別截停一輛市區的士及一輛七人車，在兩車內檢獲43枚懷疑汽油彈、兩支火槍、16罐油漆、5支松節水、口罩、膠手套、大量生理鹽水、3部對講機及一盒破壞車輛輪胎的釘，兩人即場被捕。據了解，姓曾男子報稱職業為的士司機，姓張男子則報稱職業為電腦從業員。

警方留意到有人在網上號召示威者到九龍多處聚集及大肆破壞，不排除有人利用的士及私家車掩人耳目，運載大量汽油彈及武器等物品到示威區分發使用，案件仍在調查中。警方將繼續循多個不同方向追查搜獲物品的來源、製造地點、背後是否有組織操控或策劃暴力行為。

警方重申，藏有及製造爆炸品為非常嚴重罪行，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》62條，藏有任何物品意圖摧毁或損壞財產，可處監禁10年，如有人利用汽油彈縱火，可判處終身監禁，呼籲市民、尤其是青少年切勿以身試法。

（反修例風暴）