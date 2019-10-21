油尖旺火光處處 現疑似炸彈 港鐵3站中汽油彈 小米同仁堂遭燒舖

警方昨晚拘捕多人，中大學生會前會長周竪峰昨晚在facebook表示，中大學生會前會長區倬僖於傍晚被捕。

港鐵站遭破壞 5時14車站關閉

昨午遊行開始後，一批蒙面及身穿黑衣的示威者先破壞柯士甸站的升降機。之後示威者抵達油麻地一帶後，有人破壞九龍政府合署的鐵閘，亦有示威者爬上油麻地站出口上蓋破壞，並向站內扔雜物及擲汽油彈。尖東站、旺角站、荔枝角站亦先後被人投彈縱火。港鐵至昨午5時許宣布關閉荃灣線、觀塘線及西鐵線共14個車站，包括旺角、油麻地、尖沙嘴等多個車站。入夜後續有示威者在多個旺角站出口外焚燒雜物，有人再向旺角站內投擲汽油彈。

多間中資銀行亦遭受嚴重破壞。其中尖沙嘴廣東道、彌敦道近旺角道等多間中國銀行分行，有示威者破壞圍封木板入內縱火，並噴上標語「赤色資本，食你老本」等。太子彌敦道招商永隆銀行分行被人拉開大閘及打爛店內玻璃。旺角彌敦道東亞銀行分行亦遭示威者破壞，但示威者其後發現不是破壞目標，之後有人噴上「Sorry」，並在鐵閘後貼上一百元鈔票。

被指撐警的「吉野家」、「優品360」等商舖亦遭受破壞。旺角中華書局的鐵閘被人撬起及噴漆，有示威者打破櫥窗，玻璃及書本散落一地。

示威者「裝修」中華書局 警引爆紙箱

至下午5時45分左右，荔枝角道雷生春外，警方稱發現疑似炸彈，並出動拆彈機械人引爆，其間傳出巨響，紙箱引爆後見有兩條電線外露，但未見有爆炸物。警方其後將場解封，有警員於毫無預警下向途人發射胡椒噴霧。

入夜後一批示威者在旺角聚集，有人在旺角創興廣場的小米專門店縱火焚燒雜物，火勢猛烈，濃煙一度升上半空。位於亞皆老街的北京同仁堂舖位亦被人縱火，門面被熏黑。

明報記者

（反修例風暴）