截黑衣司機搜巴士 多區設路障大塞車

另外，元朗大欖隧道往九龍口交通同樣擠塞，由天水圍西鐵站一帶到大欖隧道轉車站原本車程只需約15分鐘，昨日要超過半小時，而轉車站亦有多名警員戒備，其間有警員登上一輛開往港島、途經九龍站的巴士檢查。及至昨日下午2時，Google Maps仍顯示青朗公路往大欖隧道嚴重擠塞；另在香港大學外同樣有警員登上往九龍的巴士，搜查乘客。

西九站水馬圍封 旅客不能即購票失預算

遊行終點站為西九龍高鐵站，西九龍站外沿途被水馬圍封，守衛森嚴，只剩兩個出口供一出一入，亦只供有購票者入站。朱先生一家三口本打算今天乘高鐵回內地，因西九龍站多個出口被封，兜路20多分鐘才走到高鐵站。朱太表示，到場始知不能即時購票，大失預算，港鐵職員僅着她轉到紅磡站前往內地。她批評高鐵的安排「好唔方便」。朱先生最後說打算改第二日才出發。另一不願具名的內地遊客來港購物，包括買奶粉，原本今日打算乘高鐵回深圳北站，到場才知道不能即時買票。被問到有何感受，他說「不知道怎樣說」，只覺得不方便。

（反修例風暴）