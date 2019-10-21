多和理非響應上街 「警打壓集會更要出來」

發起者：必超35萬人 參加者：港已回不去

昨午1時，參與遊行的人潮魚貫從彌敦道進入起點梳士巴利花園，有逾千人等候起步。參加者大部分穿黑衣、戴口罩及面具，等候時一直唱《願榮光歸香港》及叫口號。

50多歲黃女士帶同9歲兒子遊行，她非常不滿特首稱台灣殺人案疑犯陳同佳願自首是令人釋懷結局，「相信沒有香港人會釋懷」，更表示政府不回應五大訴求，會堅持出來。40歲劉女士亦帶同19個月兒子上街，她認為警方不斷打壓集會自由，故更要上街，又稱「前線示威者很照顧『和理非』」，一定夠時間離開現場。

30多歲阿卓（化名）戴上「V煞」面具遊行，擔當「滅火隊」淋熄催淚彈，他說陳同佳願自首顯示政府推動修例荒謬，又形容香港「已回不去」，並說遊行人數眾多，顯示連「和理非」也不怕法律風險。

昨亦有銀髮族上街，70多歲江女士即使風濕痛仍一拐一拐遊行，並戴上口罩墨鏡，「我只是模仿警察蒙面」，又說不管有沒有不反對通知書都要上街，「要拘捕我便放馬過來，我已一把年紀」。

民陣副召集人陳皓桓昨午2時30分宣布遊行結束，他說過去已多次公民抗命，不應擔心被捕，「我們怕什麼被捕？我們只驚大家放棄，民主要靠大家堅持先有希望」。

另一發起人民主派立法會前議員楊森表示，過往每次民陣遊行都和平，若今次不出來即是放棄和平示威權利。被問到會否擔心被控告煽動非法集結，他說「如因為驚而不出來，就是放棄示威自由」。

（反修例風暴）