高呼「大家都係香港人」 黑衣人到場保護 少數裔重慶大廈派水 遊行者：多謝手足

身穿黑衣的梁小姐昨往重慶大廈保護該地，她稱少數族裔並非反對示威者理念，不時在示威現場看見他們派水、派食物的身影，只是有人被僱用襲擊岑子杰；憂慮有示威者因而情緒激動，甚至有「鬼」攻擊重慶大廈，故前往現場「攔得幾多得幾多」，盼表達香港人接納他們。

店主：客人來你家 要給他茶水

重慶大廈部分店舖昨未營業，多名少數族裔在大廈外派水予示威者，有人以流利廣東話高唱《海闊天空》、《光輝歲月》等歌，亦有人持咪發言「香港人不是種族，而是想法、心態」。

在重慶大廈經營手機店、父母為巴基斯坦人的KK亦在其中，他在社交媒體看見帖文稱有示威者會前往重慶大廈一帶，「有客人來你家，要給他喝點水、茶；你來找我們少數族裔，也會盡力招待」。KK表示，不知何人襲擊岑子杰，亦擔心有人誤解少數族裔，強調「5隻手指各有不同，每個文化有好人」。

笑匠阿V：盼未來不被形容少數族裔

來自印度、本身為表演者的Vivek Mahbubani昨亦在場，他稱從不擔心重慶大廈被攻擊，「相信香港人質素」，從連登的討論更可見彼此互相鼓勵、尊重，昨日派水反應亦佳，「很感動，加強了香港什麼人都有的想法；有人刻意分化，但勿忘記香港是國際城市」。Vivek希望未來不被形容為「少數族裔」，而是「香港人」，他稱自己及家人均認為香港是家，香港人並非建基膚色、種族，而是「齊上齊落」等價值。

融樂會：佔運起土生者身分認同增

融樂會創辦人王惠芬表示，今場運動不論前線示威者抑或「和理非」，都見少數族裔身影，她稱由佔領運動開始，不少土生土長外籍青少年加強香港身分認同，認為再無其他地方是家園，這場抗爭已無分華人與否。

王惠芬稱，運動中有少數族裔因暴動、非法集結等罪被捕，而被捕會令少數族裔就業更艱難，亦有人擔心令族群被抹黑。她又指運動時有前線示威者以「手足」稱呼少數族裔，「對他們而言means a lot，手足即是兄弟的意思」。

明報記者

（反修例風暴）