人民日報批段崇智偏頗 公開信「只有被捕學生聲音」

微博文章指出，在沒有經過權威調查、充分了解各方情况的前提下，只把被捕學生的單方面說法呈現出來，質疑是否能拼出完整的事實、是否能體現出真正的客觀、公正、是否可能帶偏輿論，進而干擾獨立檢控和審判；又指段崇智是香港最知名大學校長之一，是嚴肅的學者，一言一行會對香港社會產生很大影響。

文章認為，公開信提供了一個反思的契機，到底怎麼做，才是真正對香港年輕人的未來負責。若教師甚至深受尊重的大學校長也「隨波逐流」，不辨是非、不講對錯，對極端激進的觀點乃至暴力一味縱容，那不是真正愛護年輕人，而是親手毁了他們的未來。

八大校董主席：行為問題可退學解僱

另外，八大校董會主席聯合發出公告，表示大學在能力範圍內，會為教職員和學生提供適切支援及建議，但每個員工和學生都須為自己行為負責。所有大學持份者在任何時候都須守法。大學提供的支援和建議是出於關顧，並不代表大學支持任何持份者的個人政治立場。公告又稱，大學有既定機制和程序處理違反法例或大學規則的人。涉及行為操守問題的教職員或學生，可能會被譴責、暫令停學或停工，甚至解除學籍或解僱，強調每個人須對其行為負責，校方的支援和建議不代表大學支持任何持份者的個人政治立場。

公告提到，大學絕不是尋求政治議題解決方案的戰場，不應捲入支持某一特定政治立場的漩渦；又指每個人有權利充分表達意見，但大學校園或任何其他地方都不容許有任何形式的暴力行為、粗暴言語和無禮行為。尊重大學財產是所有大學成員的基本責任。塗污、破壞財產是違法行為，無法容忍。

（反修例風暴）