林鄭：監警報告倘爭議 可研獨立調查 泛民斥拖延時間 劉兆佳料「兩邊不收貨」

劉：繼續治港需站建制一邊

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，目前社會處於高度政治對立的鬥爭中，料林太說法是「兩邊都不收貨，反對派會斥她拖延時間，建制派就會批她立場不夠堅定、打擊警隊士氣」。劉說，林太已無法取得反對派支持，若要繼續管治香港，需站在建制派一邊、建立堅實的聯盟，指林太嘗試在中間落墨只會「兩頭唔到岸」。

近月示威有不少學生和未成年者被捕，林鄭月娥日前強調有誠意研究在不影響法治的前提下支援未成年被捕者。林鄭月娥昨在無綫《講清講楚》被問到支援會否包括特赦，她說：「叫我們不再追究、釋放，這個大家知道無可能做到，因為大家都重視法治精神。」她說《基本法》條文列明特首可對已判刑個案行使赦免，自己任內也有運用有關權力，包括對有健康問題的在囚者減刑，但稱「今日說任何說話，恐怕會釋放一個錯誤的信息：即是違法行為是不重要，因為最終會有被赦免」，重申希望家長、校長教師和牧者要保護未成年人，呼籲他們不要參加違法活動。

報告涵蓋元朗太子新屋嶺 年底公布

林太表示，監警會年底公布的報告會涵蓋市民關注的事件，包括7月21日元朗事件、8月31日太子站及有關新屋嶺拘留中心的指控是否屬實。她相信監警會將盡早就上述事件提供意見。被問到為何政府不考慮成立COI回應坊間訴求，林太說社會目前面對的暴力如破壞商店、「私了」並非只是政治訴求，「是近乎想摧毁香港的現象」，難單靠某個建議停止暴力。她強調，希望用現有機制找出事實真相，港府會認真跟進監警會報告和相關建議。

至於一旦坊間對監警會報告有爭議，屆時會否成立COI，林太稱若現行機制無法平息爭議，屆時會再想方法來作足夠回應。被問是否採另一機制，她說香港過去每面對重大事件，都是用社會可接受的方式跟進，包括COI，屆時再思考。

林鄭認警信任度「懸崖式」下跌

盼平靜後理性分析需否改組

對於近日警隊民望創新低，政府會否重組警隊，林太承認外界對警方的信任出現「懸崖式」下跌，她期望市民平靜過後，能理性客觀分析需否改組。

胡志偉未感放軟 疑「一兩警祭旗」

林太近日言論似乎有放軟迹象，她前日曾說政府不會容忍任何違法和暴力行為，包括警察；政府對任何暴力行為都會譴責。民主黨主席胡志偉不認為林太有放軟口風，強調政府若有心平息風波找出路，林太應善用僅餘的權力、從改革制度落手，大刀闊斧改組問責班子，就風波做獨立調查並承認警隊有不足，以及「她自己下台」。胡強調整個警隊行事作風都有問題，質疑林太說法只是想找「一兩個警員祭旗」。

明報記者

（反修例風暴）