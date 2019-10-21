藍水滲商舖 食客嘔吐

警方昨日多次用水炮車發射藍色水柱，據警方資料，「顏色水」是把藍色的「食用顏料」加入水而成，用於識別現場示威者，水中亦加入可傷害身體、引致不適的催淚水劑。

店員：需停業清潔 食物全棄

昨晚8時許，警方水炮車在深水埗欽洲街發射水炮，大批市民及記者受波及，其中水炮射向一間餐廳時，水劑經冷氣機進入室內，店員形容窗口位食客「中晒」，食肆內的椅子及地上濕透。有食客走出餐廳外嘔吐，皮膚紅腫。該名店員表示，未來數天需清潔及維修冷氣機，要暫停營業，餐廳內所有食物都會棄掉，損失難以估計。

該餐廳店員受訪時雙眼通紅，一直咳嗽，他表示警方昨於該區施放催淚彈時，氣體已滲入店舖，後來再有水劑攻入店內。

另外，警方昨日清場期間亦施放大量催淚彈，50多歲的曾女士當時在白楊街一間餐廳用膳，並坐在大門旁邊，她表示即使餐廳已關上大門，但仍有大量催淚煙湧入，她不停流眼水和鼻水，桌上食物亦受波及，擔心進食化學物後會不適。她表示知道昨日九龍區有遊行，但無刻意迴避，「政府要我怕我偏不怕」。

警方昨傍晚6時許於旺角西洋菜南街施放催淚彈，濃烈氣味攻入一間地庫麥當勞，事隔近1小時，店內氣味仍揮之不去，不少店員戴口罩，不少市民入內後未有光顧即離去。

（反修例風暴）