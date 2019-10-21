示威者燃燒彈擲橋下警

昨午遊行開始後，一批穿黑衣及蒙面的示威者先到尖沙嘴警署，噴黑警署外的警徽，並以激光筆照射警署。警方下午3時許發放多輪催淚彈驅散人群，有示威者拾起催淚彈擲向警署，亦有人向警署正門投擲燃燒彈，正門鐵閘一度着火。

下午近6時，一批防暴警在荔枝角道及太子道西交界設防線，有警員舉起黑旗，其間有黑衣人在上方的行車天橋向警員方向投擲燃燒彈，燃燒彈在警員腳旁爆開，冒出火舌，數名警員隨即走避，其中一名警員的長靴起火，數秒後被撲熄。

有示威者近6時到深水埗警署「快閃」，投擲燃燒彈後散去。入夜後深水埗警署外再度有示威者聚集，警員向欽州街基隆街交界發射多枚催淚彈，並出動水炮車在深水埗警署外發射水炮驅散人群。

7．21三個月 元朗站今午2時關

另外，今天是7．21元朗站白衣人襲擊巿民事件3個月，港鐵昨日預告，西鐵線元朗站會於下午2時起關閉。港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於晚上10時結束。

醫管局表示，截至晚上11時，各區衝突共24人送院，當中5男1女情况嚴重。

（反修例風暴）