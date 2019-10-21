水炮車射清真寺 警未公開道歉 記者途人中藍水 稱誤中派員助清理數分鐘

九龍遊行 民陣稱35萬人

民陣原發起昨日遊行，但未獲警方發出不反對通知書，大批市民昨仍上街，民陣稱有35萬人。然而遊行起步40分鐘後已有暴力事件，警方迅速出動水炮車。

警方昨午在尖沙嘴彌敦道多次噴射藍色水劑，九龍清真寺正門、大閘及樓梯均被射中，事件迅速發酵，亦登上《華盛頓郵報》即時新聞。警方昨晚約8時半發聲明，稱水炮車驅散示威者時，「誤中清真寺正門及大閘」。油尖警區指揮官總警司何潤勝、警察公共關係科高級警司余鎧均及非華裔警務人員，昨晚到九龍清真寺與教長會面及解釋，但並無公開道歉。

昨日遊行約1時半起步，隊頭約半小時抵達西九站，部分激進示威者隨即在廣東道及佐敦道一帶設路障，沿途又破壞「藍店」及港鐵站，及向路邊電箱縱火。約200名示威者在尖沙嘴警署外聚集，有人投擲燃燒彈，下午約3時許，警方在警署內向街外施放多輪催淚彈，但未能驅散示威者，雙方一度對峙。

尖沙嘴至深水埗 藍水密密射

至約4時，警方水炮車由尖沙嘴出發，沿彌敦道北行線推進，至傍晚抵達深水埗，其間不斷向行人路及馬路噴射藍色水劑，沿路不少店舖被染藍，有水劑更沿冷氣「攻入」食肆，令顧客嘔吐，食肆需即時關門（見另稿）。

警方水炮車在文化中心出發時，尖沙嘴示威者迅速散去；當水炮車駛至清真寺對出，當時寺外只有10多名南亞人及市民，包括印度協會前主席Mohan Chugani、融樂會總幹事張鳳美、立法會議員譚文豪及數名穿反光背心的記者等。水炮車到場停下，然後向清真寺門口數度噴射藍色水劑，清真寺正門、大閘及樓梯都被染藍，Mohan Chugani等中藍水感不適，事後到醫院接受治療。

市民助清洗 穆斯林融樂會促警道歉

事後有巿民到場協助清真寺清洗，35歲的穆斯林Mani昨晚亦到場協助清洗藍水，稱清真寺對穆斯林而言是象徵物，對警方以水炮車向清真寺噴顏色水感不高興，形容並不尊重，「為什麼他們要這樣做？」強調警方應道歉。

事件迅速發酵，網上有影片顯示，事發時在附近的巴基斯坦裔商人簡浩名（Philip Khan）批評警方挑戰及侮辱伊斯蘭教；融樂會亦發聲明，表示事發時清真寺外只有10多名市民，未有挑釁或攻擊警方，批評警方不負責任，要求警方向清真寺道歉。

公民黨立法會議員譚文豪表示，昨日少數族裔與香港人連結，做到「We Connect」，稱「市民更加主動出來保護清真寺，但估不到攻擊清真寺的是香港警察。香港政府要盡快割席，遠離警暴」。立法會議員葉劉淑儀表示得悉好友Mohan Chugani遭藍色水劑射中，對他致以慰問，又引述他表示警方應解釋及致歉，葉劉淑儀表示政務司長張建宗應代表警方致歉。

民權觀察發言人王浩賢認為警方錯誤使用武力，表示警方使用水炮車時，曾向清真寺噴射，在深水埗大南街又有大批記者遭藍色水劑波及，認為警方使用武力時應有明確目標及對象，否則會傷及無辜，造成「無差別」攻擊。

人權監察總幹事羅沃啟直斥警方已忘記保護市民的責任，「不顧後果地射（水劑）」，置人身及財物安全不顧，亦欠缺對宗教及種族尊重的敏感度，屬愚蠢行為，認為昨日在清真寺外使用武力的基本理由不存在。

明報記者

（反修例風暴）

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